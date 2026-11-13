Тарифы на страхование ЦОДов от БПЛА выросли с 0,03–0,06% до 1–5%
Стоимость страхования ЦОДов от рисков терроризма и диверсий (ТиД) значительно выросла, рассказали “Ъ” в страховом брокере Remaind. По данным компании, в первом полугодии 2026 года тариф составил 0,03–0,06% в зависимости от запрашиваемого страхового лимита, а с 1 октября он взлетел 1–5%, то есть в ряде случае более чем в 100 раз. Страховщики и страхователи подтверждают стремительный рост. По данным оценки «АльфаСтрахования», в настоящее время тарифы начинаются от 1% в зависимости от страховой суммы. «В прошлом году ЦОДы страховали с небольшой наценкой за ТиД, относительно сегодняшних реалий можно сказать что даром»,— отмечает начальник управления андеррайтинга по страхованию имущества и ответственности СК МАКС Андрей Ариничев.
С октября Российская национальная перестраховочная компания (РНПК; 100% принадлежит ЦБ) применяет новую политику перестрахования рисков терроризма и диверсий, согласно которой ЦОДы перестраховываются с базовым тарифом 1% и страховой суммой 10 млрд руб. Кроме того, согласно презентации РНПК, в приложении к генеральному договору будет содержаться список локаций ЦОДов, которые перестраховываются в индивидуальном порядке на индивидуальных условиях.
Резкое изменение стоимости полисов связано с существенным ростом вероятности страхового случая. Участники рынка пересматривают подходы к оценке рисков с учетом участившихся атак на инфраструктурные и промышленные объекты, а также с учетом роста убыточности по соответствующим направлениям. При этом клиенты не отказываются от страховок, так как для крупных ЦОДов наличие полиса требуют кредиторы, но применяют франшизы и исключения из покрытия.