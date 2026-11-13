Снегопад ожидается в Свердловской области 13 ноября
В пятницу, 13 ноября, на территории Свердловской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, крупы и замерзающего дождя. Погодные условия формируются под влиянием небольшого циклона, сместившегося на Урал с юга европейской части России, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».
Регион в этот день окажется на северо-западной периферии антициклона, который продолжает отступать на восток. Поступление теплого воздуха на Средний Урал сдерживается именно этим циклоном, сформировавшимся на умеренном атмосферном фронте. Кратковременное повышение температуры прогнозируется на выходные дни. Это связано с прохождением атлантического циклона Romy. В настоящее время он находится в районе Балтики. В его передней части воздушная масса средиземноморского происхождения распространяется далеко на северо-восток.
Сегодня днем в Екатеринбурге прогнозируется 0°..+2°, в основном облачно, во второй половине дня небольшой снег, ветер юго-западный, южный, 2-7 м/с. Ночью субботы до -1°, днем до +2°, в воскресенье — ночью 0°, днем +5°.