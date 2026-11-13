Снегопад ожидается в Свердловской области 13 ноября

Регион в этот день окажется на северо-западной периферии антициклона, который продолжает отступать на восток. Поступление теплого воздуха на Средний Урал сдерживается именно этим циклоном, сформировавшимся на умеренном атмосферном фронте. Кратковременное повышение температуры прогнозируется на выходные дни. Это связано с прохождением атлантического циклона Romy. В настоящее время он находится в районе Балтики. В его передней части воздушная масса средиземноморского происхождения распространяется далеко на северо-восток.