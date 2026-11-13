Дисконты на нефть Urals в российских портах стали рекордными с весны 2023 года

Рост предложения ближневосточной нефти, ограничивающий спрос на российское сырье, и высокие ставки фрахта привели к росту дисконтов на Urals в портах отгрузки до максимума с апреля 2023 года. Скидки на Urals в портах Балтики и Новороссийске к Dated Brent за неделю к 6 ноября выросли на $2,95–2,15, до $31 и $33 за баррель соответственно, подсчитали в Argus. Стоимость российской нефти в Приморске и Усть-Луге снизилась на $24,73, до $65,63 за баррель (FOB), вслед за падением мировых котировок, в Новороссийске — на $23,93, до $63,63 за баррель (FOB).