Дисконты на нефть Urals в российских портах стали рекордными с весны 2023 года
Рост предложения ближневосточной нефти, ограничивающий спрос на российское сырье, и высокие ставки фрахта привели к росту дисконтов на Urals в портах отгрузки до максимума с апреля 2023 года. Скидки на Urals в портах Балтики и Новороссийске к Dated Brent за неделю к 6 ноября выросли на $2,95–2,15, до $31 и $33 за баррель соответственно, подсчитали в Argus. Стоимость российской нефти в Приморске и Усть-Луге снизилась на $24,73, до $65,63 за баррель (FOB), вслед за падением мировых котировок, в Новороссийске — на $23,93, до $63,63 за баррель (FOB).
Давление на цены Urals оказывают ограниченный спрос со стороны импортеров и высокая стоимость доставки, хотя ставки фрахта начали корректироваться, говорится в обзоре Argus. По данным аналитиков, аренда танкера для перевозки 100 тыс. тонн нефти из Приморска на западное побережье Индии и в северные порты Китая подешевела на $0,7, до $28,6–32,7 за баррель. Ставки фрахта для доставки партий по 80 тыс. тонн в Индию и Китай из Новороссийска снизились на $0,87, до $39,9–46,9 за баррель, для партий по 140 тыс. тонн — на $0,5, до $26,8–29,8 за баррель соответственно.
На индийском рынке конъюнктура для Urals также ухудшилась. По данным Argus, стоимость российской нефти с поставкой на западное побережье Индии в декабре снизилась на $2,3, до $94,38 за баррель. Премия к Dated Brent впервые с августа сменилась дисконтом в размере $2,25 за баррель. Как отмечают в Argus, спрос индийских НПЗ на российское сырье остается ограниченным в условиях частичного восстановления предложения ближневосточной нефти. По данным Kpler, которые приводит Bloomberg, поставки нефти в Индию через Ормузский пролив в ноябре выросли до 2,1 млн баррелей в сутки (б/с), превысив импорт из РФ (1,8 млн б/с).