Законопроект об автономных транспортных средствах подготовили для Госдумы
Правительство РФ одобрило, по данным “Ъ”, финальную редакцию проекта закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах». Минтранс разрабатывает его с 2021 года: документ многократно обсуждался на разных площадках и дорабатывался. Последняя его версия публиковалась для обсуждения в начале года. Термин «высокоавтоматизированное транспортное средство» (ВАТС) из проекта уже используется в профессиональном сленге, несмотря на то что юридически он еще не закреплен.
В финальной, одобренной на заседании правительства 12 ноября редакции законопроекта (“Ъ” ознакомился с ней), сформулированы общие требования к ВАТС. Машина должна быть зарегистрирована в РФ (для трамваев эта норма будет необязательной), застрахована, оборудована «устройством регистрации данных» и аппаратурой спутниковой навигации, а также системой защиты от «постороннего вмешательства». ВАТС будут специальным образом обозначаться на дороге, вероятно, специальным знаком, но каким конкретно, решит правительство в отдельном подзаконном акте.
Расписан алгоритм действий при ДТП. Помимо этого, в документе опишут, кто будет нести ответственность при ДТП, как должен быть защищен софт беспилотника и какими системами должна быть оборудована автономная машина. На рассмотрение Госдумы проект внесут в ближайшее время.