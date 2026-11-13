Законопроект об автономных транспортных средствах подготовили для Госдумы

Правительство РФ одобрило, по данным “Ъ”, финальную редакцию проекта закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах». Минтранс разрабатывает его с 2021 года: документ многократно обсуждался на разных площадках и дорабатывался. Последняя его версия публиковалась для обсуждения в начале года. Термин «высокоавтоматизированное транспортное средство» (ВАТС) из проекта уже используется в профессиональном сленге, несмотря на то что юридически он еще не закреплен.