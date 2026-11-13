Предложение долгосрочной аренды жилья в Краснодаре выросло на 14% за год

Средняя ставка долгосрочной аренды в России за год снизилась на 4% — с 35 тыс. до 33,6 тыс. руб. в месяц. Стоимость найма уменьшилась в 29 из 35 исследуемых городов. Наиболее заметное снижение зафиксировано в Липецке (–12%), Самаре (–11%), Туле и Барнауле (–10% в каждом). В Москве ставка сократилась на 1%, в Краснодаре осталась без изменений.