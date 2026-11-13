Предложение долгосрочной аренды жилья в Краснодаре выросло на 14% за год
В Краснодаре за год на 14% увеличилось предложение квартир для долгосрочной аренды, при этом средняя стоимость найма осталась на уровне октября 2025 года. В октябре текущего года арендодатели в среднем просили за жилье 25,7 тыс. руб. в месяц, сообщили «Ъ-Кубань» в аналитическом центре «Авито Недвижимости».
Наиболее заметно в Краснодаре выросло предложение студий — на 17% за год. Количество однокомнатных квартир увеличилось на 15%, двухкомнатных — на 9%, трехкомнатных — на 8%. Средняя площадь выставленного на аренду жилья составила 45 кв. м.
В целом по России предложение на рынке долгосрочной аренды за год увеличилось на 23%. Выбор жилья вырос в 32 из 35 крупных городов исследования. Лидерами по динамике стали Екатеринбург (+68%), Самара (+63%) и Астрахань (+59%). В Санкт-Петербурге предложение увеличилось на 32%, в Москве — на 5%.
Средняя ставка долгосрочной аренды в России за год снизилась на 4% — с 35 тыс. до 33,6 тыс. руб. в месяц. Стоимость найма уменьшилась в 29 из 35 исследуемых городов. Наиболее заметное снижение зафиксировано в Липецке (–12%), Самаре (–11%), Туле и Барнауле (–10% в каждом). В Москве ставка сократилась на 1%, в Краснодаре осталась без изменений.
Спрос на долгосрочную аренду в России за год практически не изменился, снизившись на 1%. При этом интерес к предложениям без комиссии вырос на 7%. В Краснодаре доля таких объектов в октябре достигла 86% от общего предложения — это второй показатель среди исследуемых городов после Оренбурга (95%).
Ранее сообщалось, что в Краснодаре доходность долгосрочной аренды жилья в октябре 2026 года снизилась до 4,01% для однокомнатных квартир и до 4,51% — для двухкомнатных. Четыре года назад показатели составляли 5,2 и 5,5% соответственно, а максимальных значений достигли в 2024 году — 5,8 и 6,6%.