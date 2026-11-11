Доходность аренды жилья в Краснодаре упала до минимума за четыре года
В Краснодаре доходность долгосрочной аренды жилья в октябре 2026 года снизилась до 4,01% для однокомнатных квартир и до 4,51% — для двухкомнатных. Четыре года назад показатели составляли 5,2 и 5,5% соответственно, а максимальных значений достигли в 2024 году — 5,8 и 6,6%. Такие данные для «Бизнес ФМ Краснодар» подготовил главный аналитик «Циана» Алексей Попов.
При этом за четыре года ставки аренды выросли. Стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах увеличилась с 21,9 тыс. руб. в октябре 2022 года до 25,8 тыс. руб. в октябре 2026-го. В сегменте двухкомнатного жилья показатель поднялся с 33,2 тыс. до 41,9 тыс. руб.
Одновременно почти вдвое расширилось предложение. Если в октябре 2022 года на рынке было 2,1 тыс. квартир, то к октябрю 2026-го их число достигло 3,8 тыс. Изменилась и структура экспозиции: доля студий выросла с 5,4 до 15,2%, тогда как доля трехкомнатных квартир сократилась с 14,6 до 6,3%.