Доходность аренды жилья в Краснодаре упала до минимума за четыре года

Одновременно почти вдвое расширилось предложение. Если в октябре 2022 года на рынке было 2,1 тыс. квартир, то к октябрю 2026-го их число достигло 3,8 тыс. Изменилась и структура экспозиции: доля студий выросла с 5,4 до 15,2%, тогда как доля трехкомнатных квартир сократилась с 14,6 до 6,3%.