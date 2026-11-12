На юге Волгограда горит НПЗ после падения обломков БПЛА
В регионе действует беспилотная опасность
На предприятии в южной промышленной зоне Волгограда и на прилегающей к ней территории тушат пожар. Возгорание произошло в результате падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Речь идет об НПЗ в Красноармейском районе. На месте работают оперативные службы. По данным господина Бочарова, пострадавших нет. Повреждение жилых домов не зафиксировано, отмечает глава региона.
Вечером 12 ноября в Волгоградской области объявили беспилотную опасность, режим все еще действует. В аэропорту введены временные ограничения на взлеты и посадки.