С начала года коллекторы приобрели долгов на 332 млрд рублей

Компании придерживались разных стратегий, что отразилось на их позициях в рейтинге. Так, ID Collect не увеличивал объем оплаченных инвестиций, а «Право Онлайн» сократило его на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Остальные участники из топ-5, напротив, нарастили этот показатель на 79–665%.