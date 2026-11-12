С начала года коллекторы приобрели долгов на 332 млрд рублей
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» впервые провело исследование коллекторского рынка и представило его результаты на круглом столе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств «Вопросы урегулирования просроченной задолженности». По данным исследования, за девять месяцев 2026 года профессиональные коллекторские организации (ПКО) приобрели просроченные портфели на общую сумму 332 млрд руб. Из них 222 млрд руб. пришлось на банковскую задолженность и около 110 млрд руб.— на портфели микрофинансовых организаций (МФО).
Объем фактически оплаченных инвестиций ПКО за этот период, по оценке «Эксперт РА», составил 39 млрд руб. При этом 17 млрд руб. было направлено на оплату банковских портфелей, а 22 млрд руб.— портфелей МФО.
Рейтинг был сформирован по нескольким показателям. Основные — это оплаченные инвестиции (абсолютная величина суммы, фактически уплаченной ПКО в счет оплаты приобретенных прав требования) и совокупные сборы (абсолютная величина взысканных средств за указанный период времени).
В пятерку крупнейших ПКО по итогам девяти месяцев 2026 года по ключевым параметрам вошли ПКО ПКБ, ID Collect (ГК «Свой»), «Филберт», ЭОС и «Право Онлайн».
Компании придерживались разных стратегий, что отразилось на их позициях в рейтинге. Так, ID Collect не увеличивал объем оплаченных инвестиций, а «Право Онлайн» сократило его на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Остальные участники из топ-5, напротив, нарастили этот показатель на 79–665%.
«Основной объем покупок портфелей в ID Collect приходится на четвертый квартал, когда продавцы выставляют наиболее интересные лоты»,— пояснил генеральный директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев.