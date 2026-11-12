Рынок долгов платежом красен

Коллекторский рынок в 2026 году нарастил инвестиции в покупку просроченной задолженности. По оценке «Эксперт РА», за девять месяцев компании приобрели портфели на 332 млрд руб., фактически оплатив 39 млрд руб. Эксперты объясняют расхождение между инвестициями и финансовыми результатами отложенным эффектом покупки портфелей. При этом дальнейшее развитие рынка во многом будет зависеть от инвестиционной активности крупнейших профессиональных коллекторских организаций и ограничений, связанных с санкционной политикой их собственников.