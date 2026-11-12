Рынок долгов платежом красен
С начала года коллекторы приобрели долгов на 332 млрд рублей
Коллекторский рынок в 2026 году нарастил инвестиции в покупку просроченной задолженности. По оценке «Эксперт РА», за девять месяцев компании приобрели портфели на 332 млрд руб., фактически оплатив 39 млрд руб. Эксперты объясняют расхождение между инвестициями и финансовыми результатами отложенным эффектом покупки портфелей. При этом дальнейшее развитие рынка во многом будет зависеть от инвестиционной активности крупнейших профессиональных коллекторских организаций и ограничений, связанных с санкционной политикой их собственников.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» впервые провело исследование коллекторского рынка и представило его результаты на круглом столе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств «Вопросы урегулирования просроченной задолженности». По данным исследования, за девять месяцев 2026 года профессиональные коллекторские организации (ПКО) приобрели просроченные портфели на общую сумму 332 млрд руб. Из них 222 млрд руб. пришлось на банковскую задолженность и около 110 млрд руб.— на портфели микрофинансовых организаций (МФО).
Объем фактически оплаченных инвестиций ПКО за этот период, по оценке «Эксперт РА», составил 39 млрд руб. При этом 17 млрд руб. было направлено на оплату банковских портфелей, а 22 млрд руб.— портфелей МФО.
Рейтинг был сформирован по нескольким показателям. Основные — это оплаченные инвестиции (абсолютная величина суммы, фактически уплаченной ПКО в счет оплаты приобретенных прав требования) и совокупные сборы (абсолютная величина взысканных средств за указанный период времени).
В пятерку крупнейших ПКО по итогам девяти месяцев 2026 года по ключевым параметрам вошли ПКО ПКБ, ID Collect (ГК «Свой»), «Филберт», ЭОС и «Право Онлайн».
Компании придерживались разных стратегий, что отразилось на их позициях в рейтинге. Так, ID Collect не увеличивал объем оплаченных инвестиций, а «Право Онлайн» сократило его на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Остальные участники из топ-5, напротив, нарастили этот показатель на 79–665%.
«Основной объем покупок портфелей в ID Collect приходится на четвертый квартал, когда продавцы выставляют наиболее интересные лоты»,— пояснил генеральный директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев.
По предварительным оценкам, по итогам 2026 года доля ID Collect в общем объеме покупок на рынке цессии может составить 13–15%. В 2027–2028 годах компания планирует увеличить ее до 18–20%, отметил господин Васильев.
Лидером по темпам роста оплаченных инвестиций в относительном выражении стала ПКО ЭОС: за девять месяцев 2026 года показатель увеличился на 665% год к году.
Однако рост инвестиций пока не отразился на финансовых результатах: ЭОС стала единственным участником пятерки, у которой по итогам отчетного периода снизились сборы — на 20% год к году. Остальные крупнейшие ПКО продемонстрировали сопоставимый рост сборов — на 9–15%.
«Значительный рост обусловлен прежде всего эффектом низкой базы предыдущего года. Поэтому объем оплаченных инвестиций за девять месяцев 2026 года не может напрямую коррелировать с динамикой сборов. Наша экономическая модель предполагает отложенный эффект от сделанных инвестиций в будущих периодах»,— пояснил генеральный директор ЭОС Антон Дмитраков.
По словам финансового директора ПКБ Алексея Гёте, инвестиции начинают приносить максимальную выручку со второго года после покупки портфеля, поэтому финансовый результат от приобретения новых портфелей на начальном этапе относительно невелик. Возможно, снижение сборов ЭОС обусловлено и увеличением доли дисконтирования, отмечает основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
ЭОС входит в немецкую EOS Group. После 2022 года группа предпринимала попытку продать российский актив, однако сделка не состоялась. Сейчас политика материнской структуры ЭОС запрещает работу с подсанкционными цедентами, напомнил старший директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Иван Уклеин. Существенный рост инвестиций компании может говорить о том, что группа рассчитывает на дальнейшее развитие бизнеса в России.