Спор вокруг торгового знака «Звездочки» перешел в апелляционную инстанцию
В конце сентября 2026 года «Русский продукт» подал апелляцию в Арбитражный суд Москвы в рамках спора с российской структурой Nestle из-за торгового знака «Звездочки». 6 ноября Nestle также подала апелляционную жалобу. Конфликт между сторонами из-за торговой марки развивается с июня этого года. «Русский продукт» владеет двумя товарными знаками со словесным элементом «Звездочки», в то время как Nestlе реализует супы Maggi, где на упаковку нанесено обозначение «Звездочки». В «Русском продукте» и Nestlе на запрос “Ъ” не ответили.
По данным аналитической компании NTech, в январе—июне 2026 года продажи в натуральном выражении супов быстрого приготовления снизились на 4% год к году. Рост в денежном выражении достиг 1%. Доля рынка супов Maggi в натуральном выражении составляет 9%, увеличившись на 6% год к году. Бренд «Русского продукта» «Суперсуп» занимает 18% рынка. В годовом выражении его продажи снизились на 10%.
Как следует из материалов дела, «Русский продукт» изначально увидел нарушения своих исключительных прав на обозначение «Звездочки» со стороны Nestlе. Компания попыталась через суд запретить использовать это наименование на супах Maggi, а также взыскать компенсацию. В Nestlе, в свою очередь, настаивали, что слово «Звездочки» используется как описание формы известных макаронных изделий, а не название бренда. В рамках спора компания подала встречный иск. Nestlе требовала признать приобретение «Русским продуктом» в 2017 году схожих товарных знаков и их использование актом недобросовестной конкуренции.
В итоге 25 сентября 2026 года Арбитражный суд Москвы отказал «Русскому продукту» в иске. По первоначальной претензии суд согласился с позицией Nestlе и установил, что слово «Звездочки» используется на упаковке супа для обозначения формы макаронных изделий, а не бренда, говорит юрист Forward Legal Алена Пантелей. К тому же сама Nestlе использовала это название на упаковке еще задолго до приобретения «Русским продуктом» схожих наименований.