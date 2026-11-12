Спор вокруг торгового знака «Звездочки» перешел в апелляционную инстанцию

Как следует из материалов дела, «Русский продукт» изначально увидел нарушения своих исключительных прав на обозначение «Звездочки» со стороны Nestlе. Компания попыталась через суд запретить использовать это наименование на супах Maggi, а также взыскать компенсацию. В Nestlе, в свою очередь, настаивали, что слово «Звездочки» используется как описание формы известных макаронных изделий, а не название бренда. В рамках спора компания подала встречный иск. Nestlе требовала признать приобретение «Русским продуктом» в 2017 году схожих товарных знаков и их использование актом недобросовестной конкуренции.