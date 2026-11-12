Т-Банк заключил сделку по аренде офиса в Ostankino Business Park

По подсчетам руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, аренда такого объема площадей в Ostankino Business Park обойдется в 104 млн руб. в год. Гендиректор Remain Дмитрий Клапша оценивает затраты Т-Банка на аренду такого объема площадей в 146 млн руб. в год, руководитель офисного департамента «Инвест7» Ксения Харкевич — в 150–170 млн руб. в год. Банку также придется вложить в отделку помещений около 600 млн руб., добавляет Дмитрий Клапша.