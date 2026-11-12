Т-Банк заключил сделку по аренде офиса в Ostankino Business Park
О том, что Т-Банк заключил сделку с девелоперской Pioneer по аренде 4 тыс. кв. м офисной недвижимости в бизнес-центре Ostankino Business Park недалеко от станции метро «Бутырская» на северо-востоке Москвы, сообщили четыре источника “Ъ” на рынке недвижимости. Стороны сделки оперативно не ответили на запрос “Ъ”.
По подсчетам руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, аренда такого объема площадей в Ostankino Business Park обойдется в 104 млн руб. в год. Гендиректор Remain Дмитрий Клапша оценивает затраты Т-Банка на аренду такого объема площадей в 146 млн руб. в год, руководитель офисного департамента «Инвест7» Ксения Харкевич — в 150–170 млн руб. в год. Банку также придется вложить в отделку помещений около 600 млн руб., добавляет Дмитрий Клапша.
Подыскивать новый вариант размещения банку пришлось из-за смены собственника в бизнес-центре Mirland Plaza недалеко от станции метро «Дмитровская» в Москве, где ранее располагался офис подразделения Т-Банка, говорит господин Клапша. Это здание в 2025 году выкупило АО «Новастар», связанное с девелоперской MR Group. На месте объекта мэрия Москвы согласовала строительство около 195 тыс. кв. м недвижимости.
Кроме того, добавляет собеседник “Ъ”, площади могли понадобиться для размещения сотрудников, которым не хватает места в текущей штаб-квартире. Сейчас головной офис Т-Банка располагается в бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу в Москве. Здесь банк арендует около 77 тыс. кв. м офисных площадей.