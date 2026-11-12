Доля нелегального цемента в 2026 году снизится всего на 1–2%
Доля нелегального цемента в 2026 году составит 15,9–16,9% от общего потребления. Такую оценку делает «Союзцемент» на базе исследования Ассоциации по техническому регулированию (АССТР). В «Цемросе» согласны с текущей оценкой союза. АССТР проанализировала данные за 2025 год, оценив долю незаконного оборота в 17,9% от потребления цемента, или в 10,3 млн тонн. Сокращение по сравнению с 2024 годом составило 1,2 процентного пункта (п. п.). В этом году снижение тоже будет незначительным, в пределах 1–2 п. п., говорят в «Союзцементе». В денежном выражении оборот нелегального цемента в 2025 году в АССТР оценили в 86,2 млрд руб., за год значение снизилось на 5,9%.
В качестве контрафактного цемента в «Союзцементе» рассматривают продукцию, которая не прошла обязательную сертификацию, реализуется по недействительным и оформленным с нарушениями документам, не соответствует установленным требованиям и т. п. Речь может также идти о подмене продукции — например, общестроительном цементе, оформленном как смесь или дорожный цемент. Это позволяет избежать сложной сертификации, объясняют в «Союзцементе». Речь во всех случаях, по мнению организации, о потенциально некачественном цементе.
Доля нелегального цемента на рынке вслед за ужесточением регулирования последовательно снижалась с 2015 по 2020 год, до 5,6%, следует из данных АССТР. После упразднения госконтроля в 2021 году доля контрафакта возросла до 21,3%. Возврат механизма привел к сокращению показателя в 2024 году до 19,1%.