Доля нелегального цемента в 2026 году снизится всего на 1–2%

Доля нелегального цемента в 2026 году составит 15,9–16,9% от общего потребления. Такую оценку делает «Союзцемент» на базе исследования Ассоциации по техническому регулированию (АССТР). В «Цемросе» согласны с текущей оценкой союза. АССТР проанализировала данные за 2025 год, оценив долю незаконного оборота в 17,9% от потребления цемента, или в 10,3 млн тонн. Сокращение по сравнению с 2024 годом составило 1,2 процентного пункта (п. п.). В этом году снижение тоже будет незначительным, в пределах 1–2 п. п., говорят в «Союзцементе». В денежном выражении оборот нелегального цемента в 2025 году в АССТР оценили в 86,2 млрд руб., за год значение снизилось на 5,9%.