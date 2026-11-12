Контрафакт выдавливают по капле
Доля нелегального цемента в 2026 году снизится всего на 1–2 п. п.
На долю контрафактного цемента в 2026 году придется 15,9–16,9% потребления. Показатель снизится только на 1–2 процентных пункта год к году. Большая доля нелегальной продукции сохраняется из-за ее цены: такая продукция может быть на 15% и более дешевле сертифицированной, которая, в свою очередь, за год подорожала на 9,3%.
Доля нелегального цемента в 2026 году составит 15,9–16,9% от общего потребления. Такую оценку делает «Союзцемент» на базе исследования Ассоциации по техническому регулированию (АССТР). В «Цемросе» согласны с текущей оценкой союза. АССТР проанализировала данные за 2025 год, оценив долю незаконного оборота в 17,9% от потребления цемента, или в 10,3 млн тонн. Сокращение по сравнению с 2024 годом составило 1,2 процентного пункта (п. п.). В этом году снижение тоже будет незначительным, в пределах 1–2 п. п., говорят в «Союзцементе». В денежном выражении оборот нелегального цемента в 2025 году в АССТР оценили в 86,2 млрд руб., за год значение снизилось на 5,9%.
В качестве контрафактного цемента в «Союзцементе» рассматривают продукцию, которая не прошла обязательную сертификацию, реализуется по недействительным и оформленным с нарушениями документам, не соответствует установленным требованиям и т. п. Речь может также идти о подмене продукции — например, общестроительном цементе, оформленном как смесь или дорожный цемент. Это позволяет избежать сложной сертификации, объясняют в «Союзцементе». Речь во всех случаях, по мнению организации, о потенциально некачественном цементе.
Доля нелегального цемента на рынке вслед за ужесточением регулирования последовательно снижалась с 2015 по 2020 год, до 5,6%, следует из данных АССТР. После упразднения госконтроля в 2021 году доля контрафакта возросла до 21,3%. Возврат механизма привел к сокращению показателя в 2024 году до 19,1%.
Сейчас в незаконном обороте цемента, согласно АССТР, участвует 62% профильных компаний. На рынке есть структуры, которые позиционируют себя как производители цемента, но в принципе не выступают заявителями на обязательное подтверждение соответствия, отметили к организации. В «Союзцементе» говорят, что фальсифицированный цемент может быть изготовлен российскими компаниями намеренно, ввозиться по серым схемам из-за рубежа или предлагаться посредниками, которые разбавляют его золой, шлаком, песком, землей.
В «Цемросе» считают, что производители цемента полного цикла выпускают на рынок только легальную продукцию. Источником фальсификата там называют только трейдеров, посредников и фасовщиков. Их продукцию, по мнению компании, можно считать скорее комбинацией вяжущего и инертных компонентов.
Контрафактный цемент дешевле легального. Потребителям не всегда удается отличить качественную продукцию: чаще всего с контрафактом сталкиваются физические лица говорят в «Союзцементе». Согласно Росстату, средняя розничная цена цемента в России в сентябре 2026 года составила 735 руб. за мешок 50 кг. За год значение увеличилось на 9,3%. Руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий Арестов говорит, что нелегальная продукция может быть дешевле на 15% и больше, хотя достоверной оценки нет.
Значительная доля контрафактного цемента в принципе сужает рынок для легальной продукции, говорят в «Цемросе». Одновременно негативный опыт ее использования, по мнению представителя компании, может подорвать доверие к материалу в целом. На это накладывается падение спроса из-за низкой строительной активности. Базовый прогноз участников рынка предполагает, что потребление цемента в России в 2026 году составит 56 млн тонн, потеряв 7,7% за год, пессимистичный — падение на 11%, до 54 млн тонн. Ожидания на 2027 год — снижение на 4,6–11,1%. Дмитрий Арестов добавляет, что рентабельность производителей цемента находится под давлением: за 2025 год она сократилась с 20% до 12%.
Газета «Коммерсантъ» №210от 13.11.2026, стр. 8