ГК «Элемент» может пересмотреть эффективность дочерних структур
Крупнейший микроэлектронный холдинг ГК «Элемент» проводит производственный аудит предприятий, сообщил источник “Ъ”, близкий к Минпромторгу. Еще два источника “Ъ”, близких к ГК «Элемент», и собеседник в компании—производителе электроники знают, что производственный аудит необходим как один из вариантов оценки эффективности дочерних структур. Собеседники “Ъ” полагают, что аудит потребовался в связи с ухудшением финансового состояния дочерних компаний и головной УК группы, а также с необходимостью «пересмотра вялотекущих проектов».
Выручка ГК «Элемент» по МСФО за полгода 2026 года составила 15,7 млрд руб., убыток — 2,9 млрд руб. Выручка группы за аналогичный период 2025 года составила 16 млрд руб., прибыль — 2 млрд руб.
Представитель ГК «Элемент» не ответил на вопрос, проходит ли производственный аудит сейчас. Тем не менее он сообщил, что компания регулярно проводит таковые «для грамотного перераспределения кадровых и финансовых ресурсов на стратегически значимые направления и проекты».