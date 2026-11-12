ГК «Элемент» может пересмотреть эффективность дочерних структур

Крупнейший микроэлектронный холдинг ГК «Элемент» проводит производственный аудит предприятий, сообщил источник “Ъ”, близкий к Минпромторгу. Еще два источника “Ъ”, близких к ГК «Элемент», и собеседник в компании—производителе электроники знают, что производственный аудит необходим как один из вариантов оценки эффективности дочерних структур. Собеседники “Ъ” полагают, что аудит потребовался в связи с ухудшением финансового состояния дочерних компаний и головной УК группы, а также с необходимостью «пересмотра вялотекущих проектов».