В «Единой России» высоко оценили работу муниципалов на минувших выборах
«Единая Россия» (ЕР) создаст федеральный совет местных партийных отделений. Эту идею на прошедшем в Москве форуме местных отделений горячо поддержал председатель ЕР Дмитрий Медведев. Работу муниципалов в выборный период он оценил высоко, предупредив, впрочем, что активничать тем придется и в наступившие поствыборные дни.
«Уважаемые коллеги… Уважаемые товарищи! — почти по-советски приветствовал секретарей муниципальных отделений Дмитрий Медведев.— Не ради того, чтобы сделать вам приятное, а констатируя реальную ситуацию, скажу, что роль местных отделений переоценить невозможно». Эти отделения, на всякий случай напомнил соратникам председатель партии, не только объединяют «наших товарищей», но и выступают важнейшим каналом связи между гражданами, членами партии и федеральными органами ее управления.
Хотя и хвалить тоже надо, подтвердил позже господин Медведев. Ведь прошли «очень сложные выборы» и муниципалы внесли заметный вклад в «историческую победу» ЕР. По итогам, конечно, кажется, что все было нормально, но было-то сложно, заметил председатель: «Вы сами это отлично знаете!» Важнее всего, объяснил он, что главы местных отделений «правильно, доходчиво, с разумными аргументами» объяснили избирателям «те задачи, которые собирается решить партия».
«Народная программа», разумеется, важна, рассуждал Дмитрий Медведев, однако «документы редко кто читает по-серьезному», так что и представления о них в лучшем случае «общие». Потому от того, как объяснен документ, «в значительной мере зависит, согласятся ли люди проголосовать за нашу политическую силу», указал он. Впрочем, «народная программа» принималась не для того, чтобы победить на выборах, но для того, чтобы ее исполнить, подчеркнул председатель ЕР. И здесь, следовало из его слов, муниципалитетам тоже предстоит поработать на славу: «Хочу, чтобы люди, которые задают вам вопросы, получали аргументированные ответы, что сделано по "народной программе" и что еще предстоит сделать». «Штука» эта «исключительно необходимая», предупредил он.