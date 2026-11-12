Эксперты ЭИСИ обсудили перспективы Госдумы нового созыва

Указанные чаяния сопровождались общим запросом на обновление, отметил социолог. С ним согласилась депутат Марина Ким («Справедливая Россия»), которая рассказала, что во время предвыборной кампании избиратели везде требовали показать «новые лица и их инициативы». Молодые действительно пришли, хотя сама она радеет не только за молодежь, но и за женщин, подчеркнула парламентарий: «В этом созыве их чуть больше, уже 19%. Но, конечно, хотелось бы больше».