Эксперты ЭИСИ обсудили перспективы Госдумы нового созыва
Межфракционное взаимодействие в новом созыве Госдумы обещает быть крепким как никогда: ему будут способствовать профессиональные компетенции новых депутатов и опыт прохождения ими президентских кадровых программ. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), прошедшего 12 ноября. По мнению экспертов, парламентарии сойдутся на теме поддержки участников СВО и общей социальной повестке.
Запрос граждан к власти и новому созыву Думы можно охарактеризовать словосочетанием «суверенный прагматизм», заявил, открывая обсуждение, директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. По его данным, ключевой темой для избирателей являлась социальная поддержка: забота о пожилых (соответствующих инициатив ожидали 33% респондентов), контроль цен (30%), льготы для бизнеса и самозанятых (21%), а также поддержка участников СВО (17%). Кроме того, россияне ждали от будущих думцев борьбы с блокировками в интернете (20%), запрета продажи энергетиков и вейпов детям (16%), защиты от домашнего насилия (14%).
Указанные чаяния сопровождались общим запросом на обновление, отметил социолог. С ним согласилась депутат Марина Ким («Справедливая Россия»), которая рассказала, что во время предвыборной кампании избиратели везде требовали показать «новые лица и их инициативы». Молодые действительно пришли, хотя сама она радеет не только за молодежь, но и за женщин, подчеркнула парламентарий: «В этом созыве их чуть больше, уже 19%. Но, конечно, хотелось бы больше».
На социальный запрос россиян депутаты нового созыва готовы отвечать совместно, заверила госпожа Ким. «Здесь мы не делимся на фракции, а скорее конкурируем, кто пойдет дальше и предложит больше»,— добавила она. «Стопроцентного взаимопонимания» фракции добиваются еще и там, где идет речь «об обеспечении национальных целей развития», дополнила мысль коллеги депутат Дарья Кислицына («Новые люди»): «Общая социальная повестка, поддержка семей участников СВО — единая тема нового созыва».
При этом «особенно хорошо» межфракционное взаимодействие в новом созыве, по мнению госпожи Кислицыной, срабатывает по профессиональному принципу. «Крайне важно быть специалистом в той теме, которой ты занимаешься, чтобы меньше было популизма, меньше нежизнеспособных инициатив»,— продолжила она, рассудив, что во главу угла следует ставить именно «принцип меритократии» — поддержки и продвижения «самых способных».