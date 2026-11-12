В Петербурге возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства девушки
В четверг днем, 12 ноября, мужчина нанес знакомой девушке множественные удары ножом, после чего скрылся с места происшествия. Его удалось задержать, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.
Следственный отдел по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту происшествия. Задержанного подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью).
Предварительно установлено, что мужчина напал на девушку у входа в общежитие на улице Вавиловых. Пострадавшую госпитализировали, но, несмотря на оказанную помощь, она скончалась.
В настоящее время с задержанным проводят следственные действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.