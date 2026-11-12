В Северном бассейне выловили на 400 тонн больше рыбы, чем в 2025 году

С начала года в Северном бассейне было выловлено 290,6 тысячи тонн водных биоресурсов. В Северный рыбохозяйственный бассейн входят такие регионы, как Архангельская область, Вологодская область, Мурманская область, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ.