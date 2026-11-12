Ярославский Народный фронт сообщил о проблемах с лекарством для диабетиков
В Ярославской области пациенты с сахарным диабетом пожаловались на перебои с выдачей бесплатных лекарств. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном отделении Народного фронта.
Сейчас общественники рассматривают четыре обращения от жителей Ярославля и Гаврилов-Ямского округа. Три жалобы поступили от пенсионерок из Гаврилов-Ямского округа. По данным Народного фронта, женщины вынуждены самостоятельно покупать препарат «Форсига», затрачивая около 2,5 тыс. руб. в месяц. Также пациенты сообщают о перебоях с выдачей препаратов «Гликлазид» и «Соликва».
Еще одно обращение поступило от жителя Фрунзенского района Ярославля, прикрепленного к поликлинике №1 больницы №2. Он также не смог получить «Форсигу» по льготному рецепту. По словам заявителей, руководство медицинских учреждений объясняло отсутствие лекарств тем, что препараты пока не поступили.
Народный фронт направил информацию по всем четырем случаям в министерство здравоохранения Ярославской области. Общественники предлагают усилить контроль за своевременностью закупок лекарств и актуализацией регистров пациентов с учетом ежегодного прироста их числа. Также предлагается усилить контроль за выдачей препаратов в поликлиниках.
Эти предложения Народный фронт намерен передать руководству региона на областной конференции организации в конце ноября.