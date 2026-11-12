Ярославский Народный фронт сообщил о проблемах с лекарством для диабетиков

Сейчас общественники рассматривают четыре обращения от жителей Ярославля и Гаврилов-Ямского округа. Три жалобы поступили от пенсионерок из Гаврилов-Ямского округа. По данным Народного фронта, женщины вынуждены самостоятельно покупать препарат «Форсига», затрачивая около 2,5 тыс. руб. в месяц. Также пациенты сообщают о перебоях с выдачей препаратов «Гликлазид» и «Соликва».