В Карелии вожатого приговорили к 13 годам за инцидент с девочкой в походе

Мужчина получил срок за то, что вытер попу девятилетней девочке влажными салфетками после туалета во время похода. Это случилось в палатке в присутствии еще трех девочек. Сразу после этого ребенок оделся и побежал играть. Тогда на эту ситуацию никто не обратил внимания. Но спустя несколько дней родители девочки раздули скандал. Информацией об этом поделился правовой портал Jurisora.ru.