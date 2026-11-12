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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Карелии вожатого приговорили к 13 годам за инцидент с девочкой в походе

Педагога и вожатого из Санкт-Петербурга Владимира Старостина осудили за насильственные действия сексуального характера. Суд в Карелии приговорил его к 13 годам колонии за инцидент в походе.
Прокурор требовал 18 лет, но суд смягчил приговор

Прокурор требовал 18 лет, но суд смягчил приговор

Александр Коряков / Коммерсантъ

Мужчина получил срок за то, что вытер попу девятилетней девочке влажными салфетками после туалета во время похода. Это случилось в палатке в присутствии еще трех девочек. Сразу после этого ребенок оделся и побежал играть. Тогда на эту ситуацию никто не обратил внимания. Но спустя несколько дней родители девочки раздули скандал. Информацией об этом поделился правовой портал Jurisora.ru.
Осужденный, по мнению главы движения «Сдай педофила» Анны Левченко, совершил глупый поступок. Педофилом его она не считает.
«Он просто дурак. Если хотите — даже идиот. Но он не педофил. Все, что он сделал, — вытер девочке в походе попу влажными салфетками. Потому что ребенок несколько дней отказывался мыться, девочка вся чесалась и пожаловалась ему на это»,— заявила активистка.
Прокурор требовал для педагога 18 лет колонии строгого режима. Приговор в итоге оказался мягче.
Денис Петров