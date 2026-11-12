Жителя Крыма приговорили к 17 годам за передачу Украине данных о ПВО
Южный окружной военный суд приговорил жителя Крыма к 17 годам лишения свободы за передачу представителям Главного управления разведки Минобороны Украины сведений о расположении средств ПВО и радиолокационных станций Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как установил суд, подсудимый собирал информацию 12 апреля 2023 года путем визуального наблюдения и фотографирования на мобильный телефон. Помимо расположения военных объектов, он зафиксировал боновые заграждения, защищающие от ракетных ударов и атак беспилотных и безэкипажных аппаратов. Собранные сведения были переданы украинской разведке.
Также суд установил, что в июне и августе 2023 года фигурант опубликовал в одном из сообществ мессенджера комментарии с призывами к совершению террористического акта и насильственным действиям в отношении президента РФ.
Первые три года назначенного срока осужденный должен провести в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.