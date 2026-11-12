ИИ-помощник закрывает 87% клиентских запросов в ВТБ

ИИ-помощник использует технологии поиска по источнику и большие языковые модели для подготовки быстрого и точного ответа на основе информации из базы знаний. По словам господина Горшкова, технология в скором времени сможет учитывать цели и финансовую ситуацию пользователя, подбирать персональные решения и выполнять отдельные действия с разрешения клиента. В 2027 году банк будет развивать сценарии для ИИ-помощника, связанные со сбережениями, инвестициями, покупками и программами лояльности. «Защита должна быть встроена в процесс с самого начала. Модели необходимо тестировать и постоянно контролировать»,— отметил Георгий Горшков.