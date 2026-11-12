ИИ-помощник закрывает 87% клиентских запросов в ВТБ
Внутренний ИИ-помощник помогает сотрудникам отделений ВТБ решать 87% клиентских вопросов. При этом в 97% случаев клиент остается доволен оказанной услугой, рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
«В контакт-центре технология анализирует историю обращений и предлагает операторам варианты ответов. Это позволяет высвобождать более 15 тыс. рабочих часов ежегодно»,— рассказал господин Горшков на конференции ИД «Коммерсантъ» «Финтех будущего: от цифровых сервисов к AI-экономике».
ИИ-помощник использует технологии поиска по источнику и большие языковые модели для подготовки быстрого и точного ответа на основе информации из базы знаний. По словам господина Горшкова, технология в скором времени сможет учитывать цели и финансовую ситуацию пользователя, подбирать персональные решения и выполнять отдельные действия с разрешения клиента. В 2027 году банк будет развивать сценарии для ИИ-помощника, связанные со сбережениями, инвестициями, покупками и программами лояльности. «Защита должна быть встроена в процесс с самого начала. Модели необходимо тестировать и постоянно контролировать»,— отметил Георгий Горшков.
Летом Банк России сообщал, что около 70% российских банков используют или планируют использовать ИИ. Наиболее часто он применяется в управлении рисками, клиентских сервисах, аналитике и прогнозировании, антифроде, автоматизации документооборота и работе с претензиями. Сегодня глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что доход банка от применения искусственного интеллекта за последние три года составил 1,5 трлн руб. По его прогнозам, в следующие три года показатель снизится, поскольку в разработку моделей придется больше инвестировать.