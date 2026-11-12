Сбербанк потратится на ИИ в необъявленных объемах

Продолжится реализация убыточных активов. «Мы будем отказываться от тех направлений бизнеса, которые не генерят в среднесрочной перспективе прибыльности, и оставим дотируемыми только те направления, которые являются стратегическими для нас»,— пояснил Герман Греф. По данным отчетности группы Сбербанка по МСФО, за девять месяцев 2026 года выручка, полученная от непрофильной деятельности, составила 419,3 млрд руб., тогда как ее себестоимость — почти 536 млрд руб. Аналогичная ситуация была год назад: при выручке около 405 млрд руб. себестоимость непрофильной деятельности достигла 517 млрд руб. В частности, по словам Германа Грефа, банк планирует до конца года продать маркетплейсам 100% ненужных складов.