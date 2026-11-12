Сбербанк потратится на ИИ в необъявленных объемах
В представленной 12 ноября стратегии развития на 2027–2029 годы Сбербанк ожидает рентабельность капитала на уровне не менее 21%. При этом другие показатели остались на прежнем уровне, а основной акцент делается на развитие искусственного интеллекта и связанных с ним инструментов. Предыдущая трехлетняя стратегия, предполагавшая рентабельность капитала не менее 22%, достаточность капитала (Н20.0) не менее 13,3% (по итогам третьего квартала 2026 года — 13,7%) и дивиденды в 50% от прибыли, была выполнена.
Как заявил глава Сбербанка Герман Греф, планируется сочетать высокую рентабельность и агрессивные инвестиции в будущее, «взрывным образом создавать новые источники дохода». При этом если в предыдущей стратегии в ИИ планировалось инвестировать 600 млрд руб. в течение трех лет, то в новой объем инвестиций не раскрывается. Однако, по словам Германа Грефа, банк намерен инвестировать в развитие своих центров обработки данных (ЦОД) и не исключает приобретения компаний на этом рынке.
Продолжится реализация убыточных активов. «Мы будем отказываться от тех направлений бизнеса, которые не генерят в среднесрочной перспективе прибыльности, и оставим дотируемыми только те направления, которые являются стратегическими для нас»,— пояснил Герман Греф. По данным отчетности группы Сбербанка по МСФО, за девять месяцев 2026 года выручка, полученная от непрофильной деятельности, составила 419,3 млрд руб., тогда как ее себестоимость — почти 536 млрд руб. Аналогичная ситуация была год назад: при выручке около 405 млрд руб. себестоимость непрофильной деятельности достигла 517 млрд руб. В частности, по словам Германа Грефа, банк планирует до конца года продать маркетплейсам 100% ненужных складов.