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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Северо-Запад

Петербургский «Водоканал» поделился опытом по очистке стоков с делегацией из Индии

Индийская делегация, состоявшая из представителей аналитической организации Mumbai First, посетила в четверг, 12 ноября, «Водоканал Санкт-Петербурга». Информацией об этом поделилась пресс-служба предприятия.
Петербургское предприятие посетили аналитики из Индии

Петербургское предприятие посетили аналитики из Индии

Александр Коряков / Коммерсантъ

Гости из Индии интересовались работой «Водоканала». Петербургские специалисты познакомили коллег с основными направлениями своей деятельности — от очистки стоков до крупных инфраструктурных проектов. Они считают возможным взаимовыгодное сотрудничество с индийскими экспертами в будущем, отметили в пресс-службе.
Индийские аналитики также побывали в экспозиционно-выставочном комплексе «Вселенная Воды». Здесь они смогли много узнать об истории петербургских систем водоснабжения и водоотведения.
Денис Петров