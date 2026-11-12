Петербургский «Водоканал» поделился опытом по очистке стоков с делегацией из Индии
Индийская делегация, состоявшая из представителей аналитической организации Mumbai First, посетила в четверг, 12 ноября, «Водоканал Санкт-Петербурга». Информацией об этом поделилась пресс-служба предприятия.
Гости из Индии интересовались работой «Водоканала». Петербургские специалисты познакомили коллег с основными направлениями своей деятельности — от очистки стоков до крупных инфраструктурных проектов. Они считают возможным взаимовыгодное сотрудничество с индийскими экспертами в будущем, отметили в пресс-службе.
Индийские аналитики также побывали в экспозиционно-выставочном комплексе «Вселенная Воды». Здесь они смогли много узнать об истории петербургских систем водоснабжения и водоотведения.