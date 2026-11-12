Петербургский «Водоканал» поделился опытом по очистке стоков с делегацией из Индии

Гости из Индии интересовались работой «Водоканала». Петербургские специалисты познакомили коллег с основными направлениями своей деятельности — от очистки стоков до крупных инфраструктурных проектов. Они считают возможным взаимовыгодное сотрудничество с индийскими экспертами в будущем, отметили в пресс-службе.