Беспилотникам готовят проезжую часть

Минтранс представил проект закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах». Он позволит выпустить на дороги общего пользования авто, способные передвигаться без какого-либо участия человека. Ответственность за ДТП с участием таких беспилотников будет распределена между владельцем, разработчиком ПО, сервисным центром, оператором и диспетчером. Машины будут обозначаться специальными знаками, а опрошенные “Ъ” эксперты предлагают ввести бирюзовые или оранжевые номера. Минтранс считает, что к 2050 году половина автомобилей в России будут беспилотными.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Появление на дорогах большого количества беспилотных грузовиков ускорит доставку товаров, уверены в Минтрансе

Проект закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах» (ВАТС) Минтранс опубликовал 21 января на regulation.gov.ru. В документе впервые подробно прописаны условия движения беспилотных авто по дорогам. Законопроект, как ожидают в Минтрансе, вступит в силу 1 сентября 2027 года.

Напомним, что по российским дорогам уже ездят беспилотные грузовики, такси и трамваи с разной степенью автономности. Однако они подчиняются «временным» правилам, записанным в экспериментальных правовых режимах (ЭПР). Механизм ЭПР через постановление правительства позволяет отступать от ПДД, которые требуют, чтобы любой машиной управлял водитель. Чтобы полностью легализовать движение беспилотников и разрешить выезжать на дороги машинам пятого уровня автоматизации, нужен отдельный закон. Он разрабатывается с 2021 года: за это время Минтранс опубликовал для общественного обсуждения три проекта, но каждый раз они уходили на доработку.

В четвертой версии закона за перемещение по дорогам автоматизированных машин будут отвечать производители, владельцы, водители (при их наличии), пользователи ВАТС, разработчики ПО и операторы дистанционной поддержки.

Каждая беспилотная машина должна стоять на учете, должна быть застрахована и оборудована системой регистрации данных.

При движении по дороге ВАТС должно быть определенным образом обозначено, но как конкретно — определит правительство (сейчас на беспилотники вешают треугольный знак «А»).

При потере связи или при возникновении неисправностей машина должна остановиться, совершив «маневр минимального риска».

Также закон предусматривает существование зон с запретом на движение беспилотников.

Отдельный интерес представляет раздел, посвященный распределению ответственности.

Если самодвижущаяся машина превысила скорость, выехала на газон или совершила другое подобное нарушение, то ответственность будет нести владелец.

Владелец же будет наказан, если после разбора ДТП с вредом имуществу или здоровью выяснится, что причиной стало невыполнение требований руководства по эксплуатации или незаконное внесение изменений в конструкцию.

А вот при несвоевременном обновлении софта ответственность понесет сервисный центр.

Уточняется, что документ касается не только беспилотных автомобилей, но и трамваев. Такой проект есть у Москвы: вагон без машиниста уже возит пассажиров в Строгино. Столичные власти собираются перевести в беспилотный режим 75% всего трамвайного парка к 2030 году. В развитие закона правительство разработает особенности перевозок грузов и перевозок с помощью самодвижущихся машин. Также в документе появилась норма о том, что его положения не касаются военной и специальной техники, а также опытных образцов вооружения.

В Минтрансе уже подсчитали экономический эффект: 100 беспилотников за счет отсутствия водителя позволяют экономить на зарплате ежегодно около 16 млн руб.

Ведомство ожидает, что к 2030 году на дорогах будет перемещаться уже 1,7 тыс. ВАТС, а к 2050 году беспилотными будут 50% транспортных средств в РФ.

Директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова рассказала “Ъ”, что проект разрабатывался при участии представителей «Яндекса», КамАЗа, правительств Москвы и Санкт-Петербурга. «Учтены мнения и интересы всех участников автономных грузоперевозок,— сказала она.— Учтено все, чтобы вывод беспилотников на дороги общего пользования прошел бесшовно и сделал логистику еще более экономически эффективной». «Законопроект важен тем, что закрепляет понятные и постоянные правила эксплуатации автономного транспорта после завершения ЭПР. Без такого перехода дальнейшее развитие рынка просто невозможно,— отмечает руководитель сервиса автономного транспорта в “Яндексе” Сергей Мельник.— Документ дает отрасли шанс не остановиться на этапе экспериментов, чтобы перейти к полноценному внедрению автономного транспорта в России».

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин охарактеризовал законопроект как «хороший, сбалансированный документ». Он рассчитывает, что его примут максимально оперативно, а подзаконные акты правительство и органы власти не будут разрабатывать годами. Также эксперт считает необходимым дополнительно выделить высокоавтоматизированные автомобили в потоке — к примеру, бирюзовыми или оранжевыми номерами. Юрист, эксперт «Народного фронта» по безопасности движения Катерина Соловьева считает, что одного закона недостаточно — нужны еще изменения в КоАП, УК и ПДД. Она считает, что юридическая ответственность для разработчиков ПО в проекте описана «скорее декларативно и размыто», поэтому нужны доработки. Обсуждение проекта продлится до 18 февраля.

Иван Буранов