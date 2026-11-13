В «Марьино» приходят роботы
В новом комплексе light industrial в Петродворцовом районе начнется выпуск промышленных манипуляторов
Первым резидентом нового производственно-складского комплекса в формате light industrial «Промстранство» на территории индустриального парка «Марьино» стал производитель промышленных манипуляторов «Валдай Роботы». Из 20 тыс. кв. м компания займет до 4,5 тыс. кв. м. Объем инвестиций в запуск производства в течение первых двух-трех лет составит 500 млн рублей. Эксперты считают, что остальные площади в «Промстранстве» будут поглощены рынком в срок до двух лет, и оценивают стоимость продажи блоков в комплексе в пределах 90–130 тыс. рублей за «квадрат».
В этом году ООО «Валдай Роботы» планирует выпустить на новой производственной площадке примерно 50 единиц продукции, в следующем году — около 120, сообщил журналистам управляющий директор компании Егор Бакулин. На полную производительность — 1100 единиц промышленных манипуляторов в год — предприятие планирует выйти в течение двух-трех лет. Сегодня компания уже занимает 1,5 тыс. кв. м в промзоне Шушары под производственную площадку, но в дальнейшем все производство будет сосредоточено на территории «Марьино», сказал представитель компании. В дальнейшем компания также планирует развивать здесь научно-исследовательский центр по изучению антропоморфных роботов.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Валдай Роботы» зарегистрировано в Москве с 28 июня 2023 года. Единственным учредителем юрлица является ООО «Валро» Виктора Мартынова, генерального директора «Валдай Роботы». Согласно финансовой отчетности компании, ее выручка в 2025 году составила 21,8 млн рублей, а чистая прибыль — 1,4 млн рублей.
Открытие производственно-складского комплекса «Промстранство» состоялось 12 ноября. Это первый комплекс формата light industrial на территории индустриального парка «Марьино», который «ВТБ Девелопмент» развивает с 2012 года. «Промстранство» состоит из 13 отдельно стоящих корпусов, девять из которых ориентированы на производственную деятельность, остальные четыре — под склады. Минимальная площадь лота составляет 750 кв. м. Объем инвестиций в проект — 2 млрд рублей. Генеральным подрядчиком строительства выступило АО СК «Компакт».
По данным Bright Rich | CORFAC International, за десять месяцев 2026 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ввели шесть объектов light industrial общей площадью 47,1 тыс. кв. м. «Промстранство» площадью 20 тыс. кв. м стало одним из крупнейших новых комплексов этого формата в регионе.
Директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | CORFAC International Александр Шевелев считает, что срок заполняемости площадей в проекте может составить до двух лет. По его мнению, объект может заинтересовать компании в сфере металлообработки и сборки оборудования. «Но интерес к нему будет ограничивать расположение в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Это не самая востребованная локация у промышленных предприятий из-за сложностей с привлечением трудовых ресурсов»,— предупреждает эксперт.
Господин Шевелев оценивает ставку аренды в данном комплексе примерно в 850–900 руб./кв. м в месяц с учетом НДС. Стоимость продажи площадей на объекте может составлять 90–100 тыс. рублей за «квадрат» без учета НДС, предполагает игрок рынка.
Небыстрое освоение рынком площадей нового комплекса старший директор, руководитель офиса CMWP в Санкт-Петербурге Андрей Амосов связывает с общей экономической ситуацией. «Многие предприятия остаются на текущих площадях из-за неготовности персонала к переезду»,— отмечает эксперт. Стоимость продажи площадей на объекте господин Амосов оценивает в 120–130 тыс. рублей за «квадрат» а аренды — 1200–1400 руб./кв. м в месяц.