В «Марьино» приходят роботы

В этом году ООО «Валдай Роботы» планирует выпустить на новой производственной площадке примерно 50 единиц продукции, в следующем году — около 120, сообщил журналистам управляющий директор компании Егор Бакулин. На полную производительность — 1100 единиц промышленных манипуляторов в год — предприятие планирует выйти в течение двух-трех лет. Сегодня компания уже занимает 1,5 тыс. кв. м в промзоне Шушары под производственную площадку, но в дальнейшем все производство будет сосредоточено на территории «Марьино», сказал представитель компании. В дальнейшем компания также планирует развивать здесь научно-исследовательский центр по изучению антропоморфных роботов.