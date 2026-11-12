В Амстердаме открылся фестиваль документального кино IDFA
12 ноября в столице Нидерландов открылся IDFA, который называют «Канном для документалистов». Программа фестиваля включает пять конкурсов и несколько тематических секций. Амстердамский IDFA — это и впрямь самый важный фестиваль из тех, где показывают исключительно документальные киноленты. Хотя здесь нет звездных дорожек и светских премьер, фильмы IDFA вызывают неподдельный энтузиазм публики, поскольку по увлекательности интриги и харизматичности персонажей ничуть не уступают вершинам игрового кино.
В главной конкурсной программе — 13 фильмов, снятых на разных полюсах планеты. Их ключевые темы — судьбы беженцев, взрывы насилия и положение женщин в современном мире. Но это совсем не дежурное политическое кино, а полная ему противоположность: документальный фольклорный эпос, поэтическая хроника, собрание современных мифов и легенд.