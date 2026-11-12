Средняя загрузка кресел «Аэрофлота» снизилась впервые с начала года

Занятость кресел группы «Аэрофлот» (также включает «Россию» и «Победу») в октябре уменьшилась на 0,3 процентного пункта (п. п.) год к году, до 92%, сообщила компания 12 ноября. Показатель снизился впервые с начала 2026 года. «Аэрофлот» объясняет динамику снижением занятости кресел на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) в октябре на 2,2 п. п., до 92,7%, что не было компенсировано аналогичным ростом на международных рейсах (МВЛ), до 91,1%. В сентябре занятость кресел на ВВЛ группы также снижалась, но меньшим темпом — на 0,8 п. п. год к году, до 90,8%, на МВЛ показатель рос на 2,5 п. п., до 89,6%. Занятость кресел по итогам десяти месяцев остается в положительной зоне, увеличившись на 1,3 п. п., до 91,4%.