Средняя загрузка кресел «Аэрофлота» снизилась впервые с начала года
Занятость кресел группы «Аэрофлот» (также включает «Россию» и «Победу») в октябре уменьшилась на 0,3 процентного пункта (п. п.) год к году, до 92%, сообщила компания 12 ноября. Показатель снизился впервые с начала 2026 года. «Аэрофлот» объясняет динамику снижением занятости кресел на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) в октябре на 2,2 п. п., до 92,7%, что не было компенсировано аналогичным ростом на международных рейсах (МВЛ), до 91,1%. В сентябре занятость кресел на ВВЛ группы также снижалась, но меньшим темпом — на 0,8 п. п. год к году, до 90,8%, на МВЛ показатель рос на 2,5 п. п., до 89,6%. Занятость кресел по итогам десяти месяцев остается в положительной зоне, увеличившись на 1,3 п. п., до 91,4%.
По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в 2025 году средний показатель в Европе составил 82,6%, по миру — 83,6%. В 2021 году у «Аэрофлота» загрузка составляла 80,3%. С 2022 года показатель по России рос, что объяснялось сокращением провозных емкостей.
Спад перевозок группы «Аэрофлот» в октябре ускорился до 5,5% год к году, до 4,5 млн пассажиров. На ВВЛ показатель снизился на 9,5%, до 3,1 млн пассажиров, на МВЛ — вырос на 4,9%, до 1,4 млн. За десять месяцев пассажиропоток снизился на 1,1%. На зарубежных линиях группа перевезла 12,5 млн человек, почти на 12% больше, чем годом ранее, перевозки на ВВЛ снизились на 5%, до 34,2 млн человек. Сокращение пассажиропотока в «Аэрофлоте» объясняют влиянием временных ограничений и перераспределением провозных емкостей с коротких рейсов, таких как между Москвой и Санкт-Петербургом, на более протяженные маршруты.