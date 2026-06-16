Суд отказал в переносе рассмотрения дела Марии Бонцлер из Калининграда в Санкт-Петербург

Третий кассационный суд общей юрисдикции 16 июня отказал адвокату Марии Бонцлер в переносе уголовного дела о государственной измене из Калининграда в Санкт-Петербург, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело Марии Бонцлер не будут переносить из Калининграда в Санкт-Петербург

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Дело Марии Бонцлер не будут переносить из Калининграда в Санкт-Петербург

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Соответствующее ходатайство рассматривалось в закрытом режиме. Сама госпожа Бонцлер участвовала в заседании по видеосвязи. Сторона защиты настаивала: в Калининграде, где их доверительница долгое время по роду деятельности неоднократно пересекалась с правоохранителями, рассчитывать на беспристрастность суда невозможно.

Ее адвокат Александр Чаузов пояснил, что кассация отклонила жалобу «по формальным причинам». Защита предлагала передать дело в Петербург или другой регион. Теперь Марию Бонцлер будет судить Калининградский областной суд.

В 2024 году юрист и правозащитница, по версии следствия, передала спецслужбам недружественной страны сведения о силовиках, которые стали ей известны в ходе профессиональной деятельности. Госпожа Бонцлер и ее коллега Роман Морозов защищали пенсионера из Советска Игоря Барышникова, осужденного на семь с половиной лет за фейки о российской армии. В 2022 году саму Марию Бонцлер оштрафовали на 60 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Андрей Кучеров