«Краснодарзернопродукт» взыскал с «Донречфлота» более $64 тысяч за перевалку зерна
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск ООО «Краснодарзернопродукт» к АО о взыскании более $64,8 тыс. убытков и процентов по договору морской перевозки зерна. Суд также постановил начислять проценты на основной долг до фактического исполнения обязательства.
Стороны заключили договор в ноябре 2024 года. Впоследствии они согласовали компенсацию убытков, связанных с так называемым мертвым фрахтом — платой за неиспользованную грузовместимость судна. «Донречфлот» признал задолженность в размере $60,9 тыс. и обязался компенсировать ее скидкой на свои услуги до конца 2025 года либо выплатить деньгами. Однако ни скидка, ни платеж предоставлены не были.
Суд взыскал с ответчика $60,9 тыс. основного долга и $3,9 тыс. процентов, а также 165,6 тыс. руб. судебных расходов. Долларовые суммы будут пересчитаны в рубли по курсу ЦБ РФ на дату платежа.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Краснодарзернопродукт» зарегистрировано 26 июля 2005 года в Краснодаре. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Уставный капитал — 500 тыс. руб. С 28 августа 2026 года руководителем компании указано ООО «РСХБ-Финанс». В числе учредителей — ООО «Краснодарзернопродукт» с долей 99% и Российская Федерация с долей 1%. По данным отчетности за 2025 год, выручка составила 9,17 млрд руб., чистый убыток — 156,5 млн руб.
АО «Донречфлот» зарегистрировано 20 апреля 1993 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — перевозка грузов по внутренним водным путям. Уставный капитал — 364,6 тыс. руб. Генеральный директор — Александр Бобровский. По итогам 2025 года выручка компании составила 2,66 млрд руб., чистый убыток — 201,6 млн руб.