«Краснодарзернопродукт» взыскал с «Донречфлота» более $64 тысяч за перевалку зерна

Стороны заключили договор в ноябре 2024 года. Впоследствии они согласовали компенсацию убытков, связанных с так называемым мертвым фрахтом — платой за неиспользованную грузовместимость судна. «Донречфлот» признал задолженность в размере $60,9 тыс. и обязался компенсировать ее скидкой на свои услуги до конца 2025 года либо выплатить деньгами. Однако ни скидка, ни платеж предоставлены не были.