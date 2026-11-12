Новый бизнес-центр хотят построить в Петербурге на месте гостиницы «Выборгская»

Будущий офисный центр собираются разместить в квартале между Торжковской и Лисичанской улицами. Сейчас там находится гостиница «Выборгская», которая была построена в 1961 году по типовому проекту. В ноябре 2024 года Госстройнадзор выдал разрешение на снос советского здания.