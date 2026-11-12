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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Северо-Запад

Новый бизнес-центр хотят построить в Петербурге на месте гостиницы «Выборгская»

Проект делового комплекса класса А, который планируют построить на Торжковской улице, представили на X биеннале «Архитектура Петербурга». Новый бизнес-центр могут возвести на месте пока еще не снесенной советской гостиницы «Выборгская», сообщает «Деловой Петербург».
Госстройнадзор выдал разрешение на снос советской гостиницы

Госстройнадзор выдал разрешение на снос советской гостиницы

Lvova Anastasiya / wikimedia.org

В роли разработчика концепции проекта выступило архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры». Заказчиком указано АО «Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации» (СевНИИГиМ).
Будущий офисный центр собираются разместить в квартале между Торжковской и Лисичанской улицами. Сейчас там находится гостиница «Выборгская», которая была построена в 1961 году по типовому проекту. В ноябре 2024 года Госстройнадзор выдал разрешение на снос советского здания.
На первом уровне нового делового центра, согласно представленному проекту, разместят ресторан, кафе, столовую для сотрудников, фитнес-центр, магазины и помещения сферы услуг. У бизнес-центра также предполагается двухуровневый подземный паркинг на 340 машино-мест.
Денис Петров