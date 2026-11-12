Новый бизнес-центр хотят построить в Петербурге на месте гостиницы «Выборгская»
Проект делового комплекса класса А, который планируют построить на Торжковской улице, представили на X биеннале «Архитектура Петербурга». Новый бизнес-центр могут возвести на месте пока еще не снесенной советской гостиницы «Выборгская», сообщает «Деловой Петербург».
В роли разработчика концепции проекта выступило архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры». Заказчиком указано АО «Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации» (СевНИИГиМ).
Будущий офисный центр собираются разместить в квартале между Торжковской и Лисичанской улицами. Сейчас там находится гостиница «Выборгская», которая была построена в 1961 году по типовому проекту. В ноябре 2024 года Госстройнадзор выдал разрешение на снос советского здания.
На первом уровне нового делового центра, согласно представленному проекту, разместят ресторан, кафе, столовую для сотрудников, фитнес-центр, магазины и помещения сферы услуг. У бизнес-центра также предполагается двухуровневый подземный паркинг на 340 машино-мест.