Бюджет пойдет на поправку
Все предложения депутатов к бюджету Петербурга на 2027 год получили зеленый свет
Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания 12 ноября поддержал все депутатские поправки к проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2027 год. К плану на трехлетку 2027–2028 годов БФК одобрил 18 предложений от парламентариев и одну поправку от губернатора Александра Беглова. Что просят народные избранники, изучил «Ъ Северо-Запад».
Большинство поправок к проекту бюджета Петербурга традиционно поступило от фракции «Единая Россия» — они внесли десять предложений. Единороссы просят выделить 1,5 млрд рублей на программу «Петербургские дворы», в рамках которой муниципальные образования благоустраивают общественные пространства на своей территории. Еще часть средств предлагается направить на оснащение медицинских учреждений современным оборудованием. Так, согласно поправке, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе получит 315,4 млн рублей, городская поликлиника № 40 — 269,5 млн рублей для современной диагностики и обследования пациентов, а также 23,9 млн рублей на бесперебойную работу учреждения. На покупку оборудования для городской многопрофильной больницы № 2 выделят 88,9 млн рублей. НИИ скорой помощи и многопрофильная больница также получат в сумме 499,2 млн рублей на капитальный ремонт.
Еще 250 млн рублей «Единая Россия» предлагает потратить на оснащение образовательных учреждений для дошкольников теневыми навесами. На спорт единороссы предложили направить 250 млн рублей. На эту сумму профинансируют команду по следж-хоккею для реабилитации участников специальной военной операции и футбольную команду «Динамо СПб». На восстановление стадиона на Петровском острове партия предложила направить 116,3 млн рублей. На проведение спортивных мероприятий комитету по физической культуре и спорту накинут 170 млн рублей. Отдельной поправкой ЕР поддержит женский футбол. Администрация Фрунзенского района может получить 25 млн рублей для открытия нового отделения в спортшколе олимпийского резерва «Лидер». Предполагается, что на ее базе сформируют первую профессиональную команду для участия Петербурга во Всероссийской «первой лиге» среди женщин.
У ЛДПР прошли три поправки. Они предлагают выделить комитету по образованию средства на ремонт помещений детского оздоровительного комплекса «Зеленый огонек» и ГБУ «Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"» по 140,6 млн рублей и 40,2 млн рублей соответственно. Кроме того, порядка 138,6 млн рублей партийцы хотят выделить на ремонт подростковых и молодежных центров в восьми районах города: Василеостровском, Выборгском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Фрунзенском и Московском. Отдельно ЛДПР предлагает профинансировать ремонт Дома молодежи Санкт-Петербурга на 13-й линии Васильевского острова.
Фракция «Новые люди» предложила двумя поправками поддержать комитет по спорту для проведения мероприятий и комитет по туризму для организации мотофестиваля. На все — 100 млн рублей. Предполагается, что 70 млн рублей получит спорт, а остальные 30 — туризм. Отдельная поправка поступила от независимого депутата, бывшего руководителя фракции «Новые люди» Дмитрия Павлова. Он предложил выделить 50 млн рублей на проведение массовых любительских забегов. Отметим, господин Павлов — основатель бегового сообщества PushkinRun. Новички в Законодательном собрании, фракция «Зеленые» инициировала вопрос о дополнительном финансировании капремонта плотины Гаусмана, которая поддерживает нужный уровень воды в озере Сестрорецкий Разлив. На эти цели намерены выделить 186,3 млн рублей. Наконец, свое видение бюджета предложили коммунисты. Фракция КПРФ хочет оснастить операционный блок городской больницы Святой преподобной мученицы Екатерины за 82,2 млн рублей. Годом ранее КПРФ в лице депутата Ирины Ивановой уже просила дополнительного финансирования для этого учреждения.
Практически все поправки собираются профинансировать за счет средств резервного фонда Санкт-Петербурга. В 2027 году, согласно проекту, его размер составит 37,45 млрд рублей. Исключением стали предложения, связанные с медучреждениями — на них средства предлагается изыскать среди расходов комитета по здравоохранению.
Губернаторская поправка предусматривает корректировку основных параметров бюджета на предстоящую трехлетку. Так, с учетом поправки Александра Беглова, доходы Петербурга в 2027 году ожидаются на уровне 1,526 трлн рублей, а расходы — 1,630 трлн рублей. Дефицит прогнозируют в размере 103,3 млрд рублей, как и в первой редакции проекта бюджета.
Чиновники Смольного, присутствующие на заседании, в частности, вице-губернатор Алексей Корабельников и глава комитета финансов Светлана Енилина, поддержали все озвученные предложения депутатов. В прошлые годы такого единодушия не было. К бюджету на 2026 год депутаты подали свыше 30 поправок. Треть из них — от фракции «Яблоко». До второго чтения тогда дошли 20 предложений. «Яблочных» инициатив среди них не оказалось. Согласно действующему законодательству, предложения бюджету, кроме бюджетно-финансового комитета, должна одобрить бюджетная комиссия Смольного на заседании 17 ноября.