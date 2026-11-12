Бюджет пойдет на поправку

Фракция «Новые люди» предложила двумя поправками поддержать комитет по спорту для проведения мероприятий и комитет по туризму для организации мотофестиваля. На все — 100 млн рублей. Предполагается, что 70 млн рублей получит спорт, а остальные 30 — туризм. Отдельная поправка поступила от независимого депутата, бывшего руководителя фракции «Новые люди» Дмитрия Павлова. Он предложил выделить 50 млн рублей на проведение массовых любительских забегов. Отметим, господин Павлов — основатель бегового сообщества PushkinRun. Новички в Законодательном собрании, фракция «Зеленые» инициировала вопрос о дополнительном финансировании капремонта плотины Гаусмана, которая поддерживает нужный уровень воды в озере Сестрорецкий Разлив. На эти цели намерены выделить 186,3 млн рублей. Наконец, свое видение бюджета предложили коммунисты. Фракция КПРФ хочет оснастить операционный блок городской больницы Святой преподобной мученицы Екатерины за 82,2 млн рублей. Годом ранее КПРФ в лице депутата Ирины Ивановой уже просила дополнительного финансирования для этого учреждения.