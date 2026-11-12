Торги — пушка
В Перми на аукцион выставлено имущество бывшего оборонного завода
Государство решило вовлечь в оборот под жилищную застройку имущество бывшего оборонного предприятия «39 Арсенал» в Перми. На торги выставлен участок 4 га земли с цехами завода со стартовой стоимостью 427 млн руб. Ранее девелоперы уже пытались освоить эту площадку, но имущество было изъято в федеральную собственность. Участники рынка считают территорию интересной и полагают, что итоговая цена превысит 1 млрд руб. Основные риски освоения этой площадки связаны с присутствием серьезного конкурента, осваивающего соседнюю территорию, и наличием объектов культурного наследия.
Корпорация «Дом.РФ» объявила аукцион по продаже имущественного комплекса по ул. Bильгeльма дe Геннинa, 2a. Объявление опубликовал госоператор развития жилищной сферы «ДОМ.РФ». Ранее имущество входило в состав комплекса оборонного АО «39 Арсенал». В объявлении о продаже сообщается, что общая площадь участка составляет 4,05 га. Начальная цена — более 427,26 млн руб. Торги пройдут в форме аукциона. Заявки принимаются до 7 декабря 2026 года. Сами торги назначены на 12 декабря. Вид разрешенного использования участка — среднеэтажная жилая застройка, магазины, бытовое и амбулаторно-поликлиническое обслуживание, общественное питание, объекты культурно-досуговой деятельности.
Напомним, на этой территории ранее располагалось оборонное предприятие «Арсенал 39» (принадлежало «РТ-Капитал» ГК «Ростех»). Предприятие занималось ремонтом, модернизацией, сервисным обслуживанием самоходных и буксируемых артиллерийских систем и противотанковых ракетных комплексов. В 2017 году общество было признано банкротом. В 2020 году его имущество за 60 млн руб. было продано компании, которая обслуживала технику Министерства обороны. В мае 2021 года недвижимость была продана Ольге Вяловой, Расиму Кургунаеву и Марине Загородской, а 18 июня основную часть активов выкупил Александр Равцов. Он же получил в аренду участок площадью 4 га до 2070 года.
Через два года сделки по продаже объекта физлицам оспорила Генпрокуратура РФ. Суд согласился с позицией надзорного органа, что эти сделки являются ничтожными, поскольку нарушают публичный интерес, направленный на обеспечение обороны страны. Ответчиками по делу были признаны физлица, выкупившие активы. Надзорный орган указывал, что на момент банкротства имущество использовалось для выполнения гособоронзаказа. Новый владелец должен был сохранить его целевое назначение, но не сделал этого. Ответчики против удовлетворения требований категорически возражали. Они ссылались на то, что банкротство АО «39 Арсенал» давно завершено, поэтому прокуратура не может обращаться с иском в рамках этого дела. Кроме того, на момент совершения сделок предприятие уже давно не работало в интересах Минобороны и вообще не осуществляло никакой деятельности. В итоге решением суда спорные объекты были переданы Росимуществу.
Участники рынка считают территорию бывшего предприятия перспективной, но отмечают, что ее освоение связано с определенными рисками. «Это интересная площадка. С одной стороны, в центральной части Свердловского района нет переизбытка предложения, с другой — она примыкает к развивающемуся району с новой инфраструктурой. Но прежде чем принять решение об участии в торгах, мы должны оценить все существующие ограничения площадки»,— пояснил руководитель департамента маркетинга застройщика «ПМД» Артем Савельев. Он считает, что основные риски освоения площадки связаны с наличием рядом объектов культурного наследия — комплекса «Красные казармы». Поэтому необходимо заранее предусмотреть, насколько хорошо новая застройка может вписаться в это пространство.
Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный отметил, что компания также рассматривает возможность участия в аукционе, но окончательное решение пока не принято. По его словам, предлагаемая локация очень хорошая. Стоимость площадки, по его оценке, в результате торгов может превысить 1 млрд руб. Плюс данной площадки девелопер видит в отсутствии необходимости расселять ветхое и аварийное жилье, что на практике очень затягивает сроки строительства. Однако в будущем застройщик этой территории может столкнуться с необходимостью возведения здесь социальной инфраструктуры, так как район сейчас активно застраивается и уже наблюдается нехватка детских садов и школ. Кроме того, господин Бесфамильный обратил внимание на то, что победителю торгов в будущем придется конкурировать с компанией «Мегаполис», осваивающей соседнюю территорию. Компания анонсировала строительство более 160 тыс. кв. м жилья, что является определенным минусом для конкурентов.
Директор по развитию застройщика «Мегаполис» Михаил Крепак сообщил, что компания пока изучает перспективы участия в торгах. «У нас довольно большой банк земли, поэтому мы очень взвешенно подходим к покупке новых земель. Мы понимаем, что спрос на этот участок будет высоким, но конкуренции с другими девелоперами не боимся»,— подчеркнул он.