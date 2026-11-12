Торги — пушка

Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный отметил, что компания также рассматривает возможность участия в аукционе, но окончательное решение пока не принято. По его словам, предлагаемая локация очень хорошая. Стоимость площадки, по его оценке, в результате торгов может превысить 1 млрд руб. Плюс данной площадки девелопер видит в отсутствии необходимости расселять ветхое и аварийное жилье, что на практике очень затягивает сроки строительства. Однако в будущем застройщик этой территории может столкнуться с необходимостью возведения здесь социальной инфраструктуры, так как район сейчас активно застраивается и уже наблюдается нехватка детских садов и школ. Кроме того, господин Бесфамильный обратил внимание на то, что победителю торгов в будущем придется конкурировать с компанией «Мегаполис», осваивающей соседнюю территорию. Компания анонсировала строительство более 160 тыс. кв. м жилья, что является определенным минусом для конкурентов.