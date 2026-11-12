Суд Санкт-Петербурга признал экстремистскими три книги писателя Суворова
Три книги писателя Виктора Суворова (настоящее имя — Виктор Резун) являются экстремистскими и должны быть запрещены к распространению в РФ. Такое решение вынес суд Санкт-Петербурга.
Согласно постановлению суда, произведения писателя Суворова причиняют ущерб историческим основам и патриотическим ценностям РФ. Они содержат ложные данные и отрицают итоги Нюрнбергского процесса.
Также в текстах этих книг автор проявляет неуважение к памяти павших защитников Отечества и приравнивает Советский Союз к нацистской Германии, отмечено в решении суда.