Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №209

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Северо-Запад

Суд Санкт-Петербурга признал экстремистскими три книги писателя Суворова

Три книги писателя Виктора Суворова (настоящее имя — Виктор Резун) являются экстремистскими и должны быть запрещены к распространению в РФ. Такое решение вынес суд Санкт-Петербурга.
Суд запретил книги писателя Суворова к распространению в РФ

Суд запретил книги писателя Суворова к распространению в РФ

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Согласно постановлению суда, произведения писателя Суворова причиняют ущерб историческим основам и патриотическим ценностям РФ. Они содержат ложные данные и отрицают итоги Нюрнбергского процесса.
Также в текстах этих книг автор проявляет неуважение к памяти павших защитников Отечества и приравнивает Советский Союз к нацистской Германии, отмечено в решении суда.
Денис Петров