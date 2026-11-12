Дорожника направили на второй круг
Областной суд вернул уголовное дело о легализации взятки на новое рассмотрение
Ульяновский областной суд удовлетворил требование прокуратуры и вернул в райсуд уголовное дело бывшего дорожника региона и областного центра Валерия Художидкова в части повторного рассмотрения обвинения в легализации взятки. С приговором по самой взятке, полученной чиновником, апелляция согласилась, и он вступил в законную силу. Защита настаивает на полной невиновности экс-чиновника и заявляет, что никакой легализации незаконных доходов не было.
В минувшую среду, 11 ноября, коллегия по уголовным делам Ульяновского областного суда вынесла решение по апелляционному представлению прокуратуры и апелляционной жалобе бывшего замдиректора ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», а ранее — главы управления дорожного хозяйства (УДХ) администрации Ульяновска Валерия Художидкова.
В сентябре этого года Ленинский районный суд признал Валерия Художидкова виновным в получении взятки в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Согласно данным следствия, чиновник в период, когда он возглавлял УДХ, получил взятку за беспрепятственное подписание актов выполненных работ в рамках муниципального контракта с компанией «Стройцентр» (ООО).
Валерий Художидков, на тот момент уже занимавший пост замдиректора ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», был задержан одновременно с директором департамента финансового, правового и административного обеспечения регионального минтранса Венерой Шамшиной и начальником отдела контроля качества работ департамента автомобильных дорог Анастасией Кочедыковой, также обвиняемых в получении взяток. Все трое, по мнению следствия, получали взятки от представителей «Стройцентра» — директора компании Сатеник Амирагян и фактического руководителя компании Грайра Норекяна.
По мнению адвокатов, все уголовные дела основывались на признательных показаниях взяткодателей. Их приговорили только к штрафам по 12,2 млн руб. Венера Шамшина и Анастасия Кочедыкова также отделались штрафами 2,4 млн руб. и 2,9 млн руб. соответственно.
Дело Валерия Художидкова изначально было выделено в отдельное производство. Ему вменялось не только получение взятки в размере 750 тыс. руб., но и легализация этой взятки в виде вложения денег в имущество его сожительницы (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, до двух лет лишения свободы). При этом, еще до приговора районного суда, по иску прокуратуры решением Засвияжского райсуда имущество сожительницы и ее матери общей стоимостью 15 млн руб. (дача в СНТ «Залив-2», земельный участок и автомобили) было признано нажитым на преступные доходы и обращено в доход государства. Еще до приговора оно вступило в законную силу.
В суде первой инстанции Валерий Художидков заявил, что вину не признает и просит вынести оправдательный приговор. Его защита настаивала на том, что вся доказательная база строится лишь на переписке взяткодателей о якобы планируемой передаче денег. При этом Грайр Норекян на следствии отказался от показаний, затем сказал, что не помнит передачи взятки. В третий раз, утверждает защита, он пояснил, что взятку положил в комнате отдыха в ящик тумбочки, ничего чиновнику об этом не сказав, «хотя выяснилось, что никакого ящика у тумбочки нет».
Обвинение в свою очередь требовало жесткого наказания — 10 лет колонии строгого режима со штрафом 2,2 млн руб. В части получения взятки суд не принял аргументы защиты, согласившись с обвинением, но счел доказанной только сумму 550 тыс. руб., приговорив экс-дорожника к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,1 млн руб. В части в легализации доходов суд оправдал его, посчитав обвинение недоказанным.
Защита направила в областной суд апелляционную жалобу, настаивая на полной невиновности подзащитного. Прокуратура Ульяновской области, напротив, в апелляционном представлении заявила, что оправдание подсудимого в легализации доходов ошибочно. Областной суд удовлетворил требования прокуратуры. Своим решением он подтвердил приговор райсуда в части получения взятки (и он вступил в законную силу), но отменил решение об исключении квалификации по легализации доходов, вернув в этой части дело на новое рассмотрение.
Адвокат Валерия Художидкова Егор Бидюк сказал «Ъ-Волга», что с решением апелляционной инстанции не согласен и направит кассационную жалобу. Он связывает такое решение облсуда с тем, что ранее, еще до приговора, гражданским судом было вынесено решение об изъятии в доход государства имущества сожительницы и ее матери как легализованного дохода Художидкова, и оно устояло в апелляционной и кассационной инстанциях. «А по приговору получается, что районный суд не усмотрел оснований для этого. Два решения судов противоречат друг другу, и самый простой выход — признать, что легализация коррупционного дохода была»,— заметил адвокат. Он считает, что прокуратура в ходе проверки «неверно определила доходы сожительницы Художидкова и ее матери, в то время как защита представила все доказательства, что сожительница, владея магазином в центре города, имела достаточно средств для приобретения земли и строительства дачи». Причем, по словам адвоката, деньги в недвижимость были вложены, когда обвиняемый чиновник был еще женат и не был знаком с будущей сожительницей, «так что в это имущество он не вкладывал ни копейки».
В областной прокуратуре «Ъ-Волга» ответили, что считают легализацию коррупционного дохода доказанной и при новом рассмотрении дела обвинение будет настаивать на более жестком наказании экс-чиновника.