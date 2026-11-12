Дорожника направили на второй круг

Адвокат Валерия Художидкова Егор Бидюк сказал «Ъ-Волга», что с решением апелляционной инстанции не согласен и направит кассационную жалобу. Он связывает такое решение облсуда с тем, что ранее, еще до приговора, гражданским судом было вынесено решение об изъятии в доход государства имущества сожительницы и ее матери как легализованного дохода Художидкова, и оно устояло в апелляционной и кассационной инстанциях. «А по приговору получается, что районный суд не усмотрел оснований для этого. Два решения судов противоречат друг другу, и самый простой выход — признать, что легализация коррупционного дохода была»,— заметил адвокат. Он считает, что прокуратура в ходе проверки «неверно определила доходы сожительницы Художидкова и ее матери, в то время как защита представила все доказательства, что сожительница, владея магазином в центре города, имела достаточно средств для приобретения земли и строительства дачи». Причем, по словам адвоката, деньги в недвижимость были вложены, когда обвиняемый чиновник был еще женат и не был знаком с будущей сожительницей, «так что в это имущество он не вкладывал ни копейки».