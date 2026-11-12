В Краснодарском крае признали недействительным брак погибшего бойца СВО

Установлено, что в декабре 2024 года военнослужащий находился в отпуске и заключил брак с жительницей Гулькевичского района. При этом супруги не жили вместе и вели раздельное хозяйство. Они были зарегистрированы по разным адресам, а их фактические места проживания также не совпадали. Общих детей у пары не было.