В Краснодарском крае признали недействительным брак погибшего бойца СВО
В Краснодарском крае суд признал фиктивным брак погибшего участника специальной военной операции с жительницей Гулькевичского района. Супруга получила предусмотренные законом социальные выплаты после его гибели. Проверку провела районная прокуратура после обращения родителей военнослужащего, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Установлено, что в декабре 2024 года военнослужащий находился в отпуске и заключил брак с жительницей Гулькевичского района. При этом супруги не жили вместе и вели раздельное хозяйство. Они были зарегистрированы по разным адресам, а их фактические места проживания также не совпадали. Общих детей у пары не было.
Военнослужащий жил с родителями. По данным прокуратуры, он предложил будущей супруге вознаграждение за согласие подать заявление в ЗАГС и заключить брак. Это было необходимо ему, чтобы уехать в отпуск во время службы.
Как установила прокуратура, уже на пятые сутки после регистрации брака женщина стала сожительствовать с другим мужчиной. При этом сама она настаивала на том, что брак был фиктивным.
В мае 2025 года военнослужащий погиб в зоне специальной военной операции. После его смерти супруга получила предусмотренные законом социальные выплаты.
Прокуратура Гулькевичского района обратилась в суд с иском о признании брака фиктивным и недействительным. Суд удовлетворил требования прокурора.
Ранее в Славянском районе Краснодарского края с бывшей супруги погибшего участника СВО взыскали незаконно полученные выплаты на сумму 7 млн руб.