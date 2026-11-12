Подрядчика для ремонта 46 км автодорог за 954 млн рублей ищут в Липецкой области

Размер аванса подрядчику составит 30% от итоговой стоимости соглашения. Гарантийный срок установлен в диапазоне от полугода (горизонтальная разметка краской) до десяти лет (дорожные знаки) в зависимости от вида работ. Заявки на участие в торгах будут принимать до 30 ноября. Итоги аукциона подведут 3 декабря.