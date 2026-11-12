Подрядчика для ремонта 46 км автодорог за 954 млн рублей ищут в Липецкой области
«Липецкавтодор» ищет подрядчика для выполнения работ по ремонту автодорог общего пользования регионального значения в рамках четвертой очереди. В период с 1 апреля по 29 октября 2027 года в разных округах планируют отремонтировать в общей сложности 45,9 км дорог. Максимальная цена контракта составляет 953,6 млн руб. Информация появилась в ЕИС «Закупки».
По техническому заданию требуется провести ремонт следующих отрезков автодорог:
Добринка — ст. Плавица — ст. Хворостянка на участке км 0+000 — км 6+250 в Добринском округе;
Липецк — Октябрьское — Усмань с подъездом к городу Усмань на участке км 0+000 — км 2+628 в Усманском округе;
Липецк — Октябрьское — Усмань с подъездом к городу Усмань на участке км 70+610 — км 73+494 в Усманском округе;
Лев Толстой — Данков на участке км 15+754 — км 25+240 в Данковском округе;
Березовка — Полибино в Данковском округе;
Топки — примыкание к автодороге «Лев Толстой — Гагарино» на участке км 0+105 — км 11+150 в Лев-Толстовском округе.
Размер аванса подрядчику составит 30% от итоговой стоимости соглашения. Гарантийный срок установлен в диапазоне от полугода (горизонтальная разметка краской) до десяти лет (дорожные знаки) в зависимости от вида работ. Заявки на участие в торгах будут принимать до 30 ноября. Итоги аукциона подведут 3 декабря.
В конце прошлого месяца «Ъ-Черноземье» писал о конкурсе в рамках второй очереди ремонта автодорог в Липецкой области в 2027 году. Начальная цена контракта составляет 922,5 млн руб. От будущего подрядчика требуется отремонтировать пять участков общей протяженностью 44,1 км. Итоги этих торгов подведут 19 ноября.