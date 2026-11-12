Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №209

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Черноземье

Подрядчика для ремонта 46 км автодорог за 954 млн рублей ищут в Липецкой области

«Липецкавтодор» ищет подрядчика для выполнения работ по ремонту автодорог общего пользования регионального значения в рамках четвертой очереди. В период с 1 апреля по 29 октября 2027 года в разных округах планируют отремонтировать в общей сложности 45,9 км дорог. Максимальная цена контракта составляет 953,6 млн руб. Информация появилась в ЕИС «Закупки».

Егор Снетков / Коммерсантъ

По техническому заданию требуется провести ремонт следующих отрезков автодорог:

  • Добринка — ст. Плавица — ст. Хворостянка на участке км 0+000 — км 6+250 в Добринском округе;

  • Липецк — Октябрьское — Усмань с подъездом к городу Усмань на участке км 0+000 — км 2+628 в Усманском округе;

  • Липецк — Октябрьское — Усмань с подъездом к городу Усмань на участке км 70+610 — км 73+494 в Усманском округе;

  • Лев Толстой — Данков на участке км 15+754 — км 25+240 в Данковском округе;

  • Березовка — Полибино в Данковском округе;

  • Топки — примыкание к автодороге «Лев Толстой — Гагарино» на участке км 0+105 — км 11+150 в Лев-Толстовском округе.

Размер аванса подрядчику составит 30% от итоговой стоимости соглашения. Гарантийный срок установлен в диапазоне от полугода (горизонтальная разметка краской) до десяти лет (дорожные знаки) в зависимости от вида работ. Заявки на участие в торгах будут принимать до 30 ноября. Итоги аукциона подведут 3 декабря.
В конце прошлого месяца «Ъ-Черноземье» писал о конкурсе в рамках второй очереди ремонта автодорог в Липецкой области в 2027 году. Начальная цена контракта составляет 922,5 млн руб. От будущего подрядчика требуется отремонтировать пять участков общей протяженностью 44,1 км. Итоги этих торгов подведут 19 ноября.

Авторы

  • Денис Данилов