Эксперты МАК определили причину крушения вертолета в Усинске
Человеческий фактор стал причиной крушения вертолета в Усинске. К такому выводу пришли эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Информация об этом содержится в опубликованном отчете по результатам расследования.
Речь идет об инциденте, который случился 1 мая 2026 года в Усинске. Вертолет Ми-8 выполнял чартерный рейс по доставке вахтовиков, но не смог завершить маневр взлета и ушел на жесткую посадку. Пострадали 11 человек из 24 находившихся на борту.
Авиационное происшествие, как установили эксперты МАК, явилось следствием сочетания следующих факторов. В документе сказано, что командир воздушного судна не выдержал установленных параметров полета на снижении при заходе на посадку. Его некоординированные (несоразмерные) действия рычагом шаг-газ и педалями привели к путевой разбалансировке вертолета при выполнении зависания над посадочной площадкой.
Эксперты также пришли к выводу, что все агрегаты и составляющие части находились на штатных местах. Повреждения, которые могли бы свидетельствовать об отказе системы управления в путевом канале до происшествия, не были выявлены. Она находилась в работоспособном состоянии.