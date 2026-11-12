В Сочи на установку пожарных извещателей многодетным семьям выделили 1,9 млн рублей

Как рассказал начальник управления социальной политики администрации Сочи Ильгам Асланов, установка извещателей проводится с 2024 года. За это время из краевого бюджета на эти цели выделили более 8 млн руб. За два года в домах более 1,2 тыс. семей установили почти 5,5 тыс. приборов.