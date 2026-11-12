В Сочи на установку пожарных извещателей многодетным семьям выделили 1,9 млн рублей
В Сочи на установку автономных пожарных извещателей в домах многодетных семей в 2026 году запланировали 1,9 млн руб. Бесплатно получить такие приборы могут многодетные малоимущие семьи, а также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В этом году мерой поддержки уже воспользовались 146 многодетных семей.
Пожарные извещатели реагируют на появление дыма в помещении и подают громкий звуковой сигнал. Приборы работают от батарейки и не требуют подключения к электросети. Они помогают обнаружить возгорание, в том числе ночью или когда взрослых нет в комнате с детьми.
Как рассказал начальник управления социальной политики администрации Сочи Ильгам Асланов, установка извещателей проводится с 2024 года. За это время из краевого бюджета на эти цели выделили более 8 млн руб. За два года в домах более 1,2 тыс. семей установили почти 5,5 тыс. приборов.
В администрации города также сообщают о возможности бесплатно получить такую услугу. Информацию о ней распространяют при личном общении с жителями и с помощью электронных рассылок. С семьями, которые ранее отказались от этой меры поддержки, продолжают работать: проводят выездные мероприятия, личные приемы и телефонные консультации.
Чтобы установить пожарный извещатель или получить консультацию, необходимо обратиться в администрацию своего внутригородского района. После обращения рабочая группа осмотрит жилое помещение, затем к установке прибора привлекут подрядную организацию.