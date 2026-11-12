Суд в Петербурге снова отказался изымать пакет акций ПНТ у семьи Васильевых
Генеральная прокуратура России пока безрезультатно пытается добиться национализации 45% акций АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ). Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил ее иск к семье Васильевых, владеющей этим пакетом. На это решение ведомство подало жалобу, но апелляционная инстанция отказала в ее удовлетворении.
Жалоба поступила 5 октября сего года. Решение об отказе было вынесено сегодня, 12 ноября. Информацией об этом поделился правовой портал Jurisora.ru.
Ранее акционер ПНТ Елена Васильева, чья семья контролирует 45% акций терминала, обращалась с открытым письмом к российскому президенту Владимиру Путину. Она просила его разобраться в ситуации вокруг предприятия.
В письме было сказано, что ПНТ построили ее муж Сергей Васильев и его партнер Дмитрий Скигин без участия государственных средств. Терминал не приватизировался.
Госпожа Васильева призналась, что у нее, у мужа и детей только российское гражданство, что они живут в России и платят здесь налоги.
Предприятие, по ее словам, не теряло оборотов. Часть средств от прибыли направлялась на нужды специальной военной операции.
С 2022 года ей пришлось противостоять иностранным акционерам Скигиным. Они пытались отобрать у нее акции через суд.
В прошлом году по иску Генеральной прокуратуры Арбитражный суд Санкт-Петербурга изъял акции, которые принадлежали иностранным акционерам Скигиным. Они были переданы Росимуществу. Управление АО «ПНТ», как утверждала госпожа Васильева, перешло под полный контроль компании АО «Росхим», принадлежащей Игорю Ротенбергу.