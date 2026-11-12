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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Северо-Запад

Суд в Петербурге снова отказался изымать пакет акций ПНТ у семьи Васильевых

Генеральная прокуратура России пока безрезультатно пытается добиться национализации 45% акций АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ). Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил ее иск к семье Васильевых, владеющей этим пакетом. На это решение ведомство подало жалобу, но апелляционная инстанция отказала в ее удовлетворении.
Генпрокуратуре не удается добиться желаемого через суд

Генпрокуратуре не удается добиться желаемого через суд

Егор Снетков / Коммерсантъ

Жалоба поступила 5 октября сего года. Решение об отказе было вынесено сегодня, 12 ноября. Информацией об этом поделился правовой портал Jurisora.ru.
Ранее акционер ПНТ Елена Васильева, чья семья контролирует 45% акций терминала, обращалась с открытым письмом к российскому президенту Владимиру Путину. Она просила его разобраться в ситуации вокруг предприятия.
В письме было сказано, что ПНТ построили ее муж Сергей Васильев и его партнер Дмитрий Скигин без участия государственных средств. Терминал не приватизировался.
Госпожа Васильева призналась, что у нее, у мужа и детей только российское гражданство, что они живут в России и платят здесь налоги.
Предприятие, по ее словам, не теряло оборотов. Часть средств от прибыли направлялась на нужды специальной военной операции.
С 2022 года ей пришлось противостоять иностранным акционерам Скигиным. Они пытались отобрать у нее акции через суд.
В прошлом году по иску Генеральной прокуратуры Арбитражный суд Санкт-Петербурга изъял акции, которые принадлежали иностранным акционерам Скигиным. Они были переданы Росимуществу. Управление АО «ПНТ», как утверждала госпожа Васильева, перешло под полный контроль компании АО «Росхим», принадлежащей Игорю Ротенбергу.
Денис Петров