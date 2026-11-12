Заур Гаев назначен вице-премьером Северной Осетии
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назначил 34-летнего Заура Гаева заместителем председателя правительства республики. Назначение оформлено указом № 472, он опубликован на сайте республиканского правительства.
До перехода в кабмин Заур Гаев с 2023 года работал советником главы региона.
Заур Гаев родился во Владикавказе в 1992 году. В 2014 году он с отличием окончил бакалавриат Московского государственного института международных отношений МИД России, а в 2016-м — магистратуру того же вуза. Он владеет английским и испанским языками. До работы в администрации республики Гаев служил в системе российского МИД. В 2019–2022 годах он находился в загранкомандировке и занимал должность третьего секретаря посольства России в Никарагуа.
Назначение Заура Гаева стало частью более широкой перестройки республиканского кабмина. В сентябре Сергей Меняйло заявил, что правительство получит как минимум трех новых вице-премьеров. Глава региона также сообщил о планах убрать дублирующие функции ведомств и создать новые органы исполнительной власти, сохранив общую численность аппарата. Тогда парламент Северной Осетии поддержал кандидатуру Бориса Джанаева на пост председателя правительства: за него проголосовали 55 депутатов.
В октябре республика уже объявляла о кадровых решениях. Первым заместителем председателя правительства стал Роман Батыршин, а Александр Реутов, временно исполнявший обязанности зампреда, перешел на работу советником главы региона на общественных началах. Власти также сообщили о переназначениях в министерстве природных ресурсов, аппарате правительства и его представительстве в парламенте.