Заур Гаев назначен вице-премьером Северной Осетии

Заур Гаев родился во Владикавказе в 1992 году. В 2014 году он с отличием окончил бакалавриат Московского государственного института международных отношений МИД России, а в 2016-м — магистратуру того же вуза. Он владеет английским и испанским языками. До работы в администрации республики Гаев служил в системе российского МИД. В 2019–2022 годах он находился в загранкомандировке и занимал должность третьего секретаря посольства России в Никарагуа.