Под Ахтубинском в ДТП с тягачом погибли два человека

По предварительным данным, ДТП произошло на 138-м километре трассы. 19-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом MAN с полуприцепом под управлением 62-летнего мужчины. Водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли на месте, еще двух пассажиров «Гранты» с травмами доставили в медучреждение.