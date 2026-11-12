Под Ахтубинском в ДТП с тягачом погибли два человека
Водитель «Лады Гранты» не справился с управлением
В Ахтубинском районе Астраханской области на трассе Волгоград — Астрахань «Лада Гранта» столкнулась с фурой. Два человека погибли на месте, еще двое получили травмы, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
По предварительным данным, ДТП произошло на 138-м километре трассы. 19-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом MAN с полуприцепом под управлением 62-летнего мужчины. Водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли на месте, еще двух пассажиров «Гранты» с травмами доставили в медучреждение.
ТАСС со ссылкой на ответ МЧС пишет, что спасатели деблокировали пострадавших. На месте работали пять человек личного состава и одна единица техники. Среди участников аварии детей нет. Госавтоинспекция Ахтубинского района устанавливает обстоятельства произошедшего.