Официальные курсы валют ЦБ на 13 ноября
|Австралийский доллар
|56,7668
|Английский фунт
|110,2144
|Белорусский рубль
|27,6361
|Гонконгский доллар*
|10,5761
|Дирхам ОАЭ
|22,5950
|Доллар США
|82,9803
|Евро
|92,3322
|Индийская рупия**
|88,4982
|Казахстанский тенге**
|18,6573
|Канадский доллар
|58,5151
|Китайский юань
|12,4009
|СДР
|112,1421
|Сингапурский доллар
|64,5711
|Турецкая лира*
|16,5355
|Украинская гривна*
|18,3090
|Шведская крона*
|83,5510
|Швейцарский франк
|99,7599
|Японская иена**
|51,9862
*За 10. **За 100.