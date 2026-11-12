Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №209

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Черноземье

Официальные курсы валют ЦБ на 13 ноября

Австралийский доллар56,7668
Английский фунт110,2144
Белорусский рубль27,6361
Гонконгский доллар*10,5761
Дирхам ОАЭ22,5950
Доллар США82,9803
Евро92,3322
Индийская рупия**88,4982
Казахстанский тенге**18,6573
Канадский доллар58,5151
Китайский юань12,4009
СДР112,1421
Сингапурский доллар64,5711
Турецкая лира*16,5355
Украинская гривна*18,3090
Шведская крона*83,5510
Швейцарский франк99,7599
Японская иена**51,9862

*За 10. **За 100.