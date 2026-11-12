Банки будущего будут конкурировать не количеством технологий и продуктов, а способностью решать повседневные задачи клиентов. Ключевую роль в этом сыграют искусственный интеллект, персонализация финансовых услуг и партнерства с технологическими компаниями. По оценке ВТБ, традиционная модель обслуживания постепенно меняется. Банковские продукты все чаще будут встраиваться в привычные клиентам цифровые сервисы, а финансовые организации — переходить от продажи отдельных продуктов к комплексному решению жизненных задач. Как заявил зампред правления ВТБ Георгий Горшков на конференции ИД «Коммерсантъ» «Финтех будущего: от цифровых сервисов к AI-экономике», «клиентский ИИ-помощник сможет учитывать финансовую ситуацию и цели пользователя, подбирать персональные решения и выполнять отдельные действия в рамках предоставленных клиентом полномочий». Отдельное внимание ВТБ уделяет безопасности.