Корпоративные новости на “Ъ FM”
Банки будущего будут конкурировать не количеством технологий и продуктов, а способностью решать повседневные задачи клиентов. Ключевую роль в этом сыграют искусственный интеллект, персонализация финансовых услуг и партнерства с технологическими компаниями. По оценке ВТБ, традиционная модель обслуживания постепенно меняется. Банковские продукты все чаще будут встраиваться в привычные клиентам цифровые сервисы, а финансовые организации — переходить от продажи отдельных продуктов к комплексному решению жизненных задач. Как заявил зампред правления ВТБ Георгий Горшков на конференции ИД «Коммерсантъ» «Финтех будущего: от цифровых сервисов к AI-экономике», «клиентский ИИ-помощник сможет учитывать финансовую ситуацию и цели пользователя, подбирать персональные решения и выполнять отдельные действия в рамках предоставленных клиентом полномочий». Отдельное внимание ВТБ уделяет безопасности.
Основатель Nvidia Дженсен Хуанг, который руководил компанией с 93-го года, ушел в отставку с поста президента и гендиректора, а также покинул совет директоров. Временно его заменит финансовый директор Колетт Кресс, которая продолжит руководить и финансами компании. Квартальную отчетность Nvidia, как и планировалось, представит 17 ноября.
Рынок коммерческих средств защиты от беспилотников в 2026 году достигнет 56 млрд руб., а в 2027 году вырастет на 20% — до 67 млрд. “Ъ” цитирует оценку входящего в «Ростех» холдинга «Росэл». Он занимается производством пеленгаторов и стационарных систем РЭБ и считает, что на наземные и стационарные средства защиты придется почти 70% рынка.