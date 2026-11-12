Владимир Путин помиловал бывшего ректора СГМУ, которую осудили за растрату
Бывший ректор Северного государственного медицинского университета (СГМУ) Любовь Горбатова помилована президентом России Владимиром Путиным и освобождена из колонии. Утром 12 ноября она покинула исправительную колонию № 1 в Вологде, где отбывала наказание.
Октябрьский районный суд Архангельска 6 февраля 2026 года признал Горбатову виновной в растрате и приговорил к двум годам лишения свободы. Под стражу ее взяли непосредственно в зале суда. После этого экс-ректор была госпитализирована в тяжелом состоянии в Первую городскую клиническую больницу имени Е. В. Волосевич в Архангельске.
В марте 2026 года апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. В августе комиссия по вопросам помилования Вологодской области поддержала прошение госпожи Горбатовой. 12 ноября президент подписал указ о ее помиловании и освобождении из исправительной колонии № 1 в Вологде.
Как установил суд, Любовь Горбатова использовала средства университета для оплаты юридической помощи себе и подчиненным, которых допрашивали в качестве свидетелей по другому уголовному делу. На услуги юристов из бюджета вуза было направлено 1,3 млн рублей.
Вину бывший ректор не признала. Она утверждала, что заключала договоры на оказание юридических услуг исключительно в интересах университета. Похищенные средства в бюджет вуза не возвращены.