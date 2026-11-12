Владимир Путин помиловал бывшего ректора СГМУ, которую осудили за растрату

Октябрьский районный суд Архангельска 6 февраля 2026 года признал Горбатову виновной в растрате и приговорил к двум годам лишения свободы. Под стражу ее взяли непосредственно в зале суда. После этого экс-ректор была госпитализирована в тяжелом состоянии в Первую городскую клиническую больницу имени Е. В. Волосевич в Архангельске.