В Сыктывкаре запретили кататься на санках с природных горок
В Сыктывкаре запретили кататься на тюбингах, санках, снегокатах, велосипедах и средствах индивидуальной мобильности с естественных склонов, снежных валов и лестничных маршей. Исключение составляют специально оборудованные места. Соответствующие изменения в правила благоустройства депутаты городского совета внесли 12 ноября на заседании постоянных комиссий, пишет БНК.
Как пояснила начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации Сыктывкара Елена Мартынова, решение приняли в том числе с учетом жалоб на несанкционированные горки, которые поступали в 2025 году. Речь шла о склонах у «Дома быта» и Республиканского стадиона.
«У нас несколько таких проблемных территорий, которые являются естественными склонами и раскатываются в зимний период. Если там происходит какая-то ситуация, допустим, ребенок травмируется, то орган местного самоуправления несет нагрузку, даже денежную. В суде могут потребовать с нас компенсацию. Для того чтобы это исключить, мы предупреждаем: это [кататься] делать нельзя. И далее — это уже правонарушение, это ответственность родителей и всех остальных, кто нарушил закон»,— пояснила госпожа Мартынова.
В администрации города заявили, что основная цель ограничений — предотвратить детский травматизм. По данным, приведенным мэрией со ссылкой на страховые компании, в 62% случаев травмы при катании с несанкционированных склонов заканчиваются переломами. На необорудованные горки приходится до 20% детских зимних травм. В 2025 году, по информации Минздрава Коми, более 180 детей пострадали при катании на таких спусках.
При этом в мэрии отдельно подчеркнули, что за катание с естественных склонов, снежных валов и ледяных горок вне специально оборудованных мест административные штрафы не предусмотрены.
В декабре 2024 года в Сыктывкаре двое несовершеннолетних мальчиков получили травмы, катаясь возле спортивного комплекса на улице Мира в Эжве. После проверки Следственного комитета опасный склон засыпали песком. Аналогичные меры приняли в отношении небольших горок в микрорайоне Орбита.
В том же месяце в Кировском парке четвероклассник на ватрушке съехал со склона прямо в реку. Мальчик частично оказался в воде, но смог выбраться с помощью очевидцев. Полиция организовала проверку.
В декабре 2025 года в городе обнаружили несколько стихийных горок, спуски с которых выходили на проезжую часть. Несмотря на это, катание детей со склона в Кировском парке продолжалось, в том числе в присутствии взрослых.