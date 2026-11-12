В Сыктывкаре запретили кататься на санках с природных горок

«У нас несколько таких проблемных территорий, которые являются естественными склонами и раскатываются в зимний период. Если там происходит какая-то ситуация, допустим, ребенок травмируется, то орган местного самоуправления несет нагрузку, даже денежную. В суде могут потребовать с нас компенсацию. Для того чтобы это исключить, мы предупреждаем: это [кататься] делать нельзя. И далее — это уже правонарушение, это ответственность родителей и всех остальных, кто нарушил закон»,— пояснила госпожа Мартынова.