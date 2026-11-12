На Дону жителей Херсонской области осудили за сбор данных для подготовки теракта
Южный окружной военный суд приговорил четверых жителей Херсонской области к срокам от 13 до 14 лет лишения свободы за сбор информации о сотруднике Новокаховской военно-гражданской администрации для подготовки покушения на него. При попытке обезвредить заложенное взрывное устройство погиб сотрудник силовых структур. Об этом сообщила пресс-служба суда.
По версии суда, в 2022 году Анастасия Бернацкая установила через интернет-контакт с лицом, оказывавшим содействие украинским силовым структурам. В марте 2024 года она предложила знакомой Наталье Кожемяцкой присоединиться к сбору информации для подготовки терактов и других акций устрашения в Новой Каховке.
В апреле Бернацкая передала Кожемяцкой задание собрать сведения о главном специалисте отдела безопасности городской военно-гражданской администрации. Кожемяцкая привлекла к этому Константина Семенюка. Он выяснил место работы и проживания чиновника, информацию о его автомобиле и местах парковки. Сама Кожемяцкая собирала сведения о расположении кабинетов сотрудников администрации и времени проведения рабочих совещаний.
К сбору информации также подключился Петр Пелешук, сожитель Бернацкой. По данным суда, он установил автомобиль, которым пользовался сотрудник администрации, и место его стоянки.
10 мая 2024 года неустановленное лицо заложило взрывное устройство для убийства чиновника. Его обнаружили, однако при попытке обезвредить произошла детонация. В результате погиб сотрудник силовых структур. В тот же день Кожемяцкая сфотографировала сгоревший автомобиль и отправила снимки своему контакту.
Суд назначил Кожемяцкой и Семенюку по 14 лет лишения свободы. Бернацкая получила 13 лет и четыре месяца, Пелешук — 13 лет. Семенюк и Пелешук будут отбывать первые пять лет в тюрьме, затем — в колонии строгого режима. Кожемяцкая и Бернацкая направлены в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.