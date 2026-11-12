На Дону жителей Херсонской области осудили за сбор данных для подготовки теракта

По версии суда, в 2022 году Анастасия Бернацкая установила через интернет-контакт с лицом, оказывавшим содействие украинским силовым структурам. В марте 2024 года она предложила знакомой Наталье Кожемяцкой присоединиться к сбору информации для подготовки терактов и других акций устрашения в Новой Каховке.