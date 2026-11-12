В Москве бывших полицейских посадили за вымогательство криптовалюты

Уголовное дело было возбуждено в 2023 году следственными органами ФСБ. В дальнейшем оно было передано для расследования в Главное следственное управление Следственного комитета России. По версии следствия, ночью 19 июля 2023 года сотрудники ОМВД по Выхино-Жулебино остановили на улице Привольной гражданина, который, по их словам, попадал под ориентировку. На него надели наручники и без объяснения причин посадили в автомобиль Toyota Land Cruiser.