В Москве бывших полицейских посадили за вымогательство криптовалюты
Кузьминский райсуд столицы 12 ноября вынес приговор по уголовному делу Михаила Ржевского, Вадима Игнатова и Егора Алексанова. Им инкриминировали превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ) и грабеж (ст. 161 УК РФ). Фигуранты получили сроки от 7,5 до 9 лет колонии.
Уголовное дело было возбуждено в 2023 году следственными органами ФСБ. В дальнейшем оно было передано для расследования в Главное следственное управление Следственного комитета России. По версии следствия, ночью 19 июля 2023 года сотрудники ОМВД по Выхино-Жулебино остановили на улице Привольной гражданина, который, по их словам, попадал под ориентировку. На него надели наручники и без объяснения причин посадили в автомобиль Toyota Land Cruiser.
Полицейские отобрали у задержанного телефон и нашли там криптокошелек. Угрожая уголовным преследованием, силовики заставили мужчину перевести им 9,6 биткойна (26,2 млн руб.) на подконтрольные кошельки, а после отпустили.
По данным “Ъ”, криптоинвестор обратился с заявлением в ФСБ только спустя восемь месяцев после случившегося.