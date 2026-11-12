Продажи квартир в новостройках Ростова за год упали на 41%

В октябре 2026 года в Ростове-на-Дону зарегистрировали 1,4 тыс. договоров купли-продажи квартир в новостройках. Это на 23% меньше, чем в сентябре, и на 41% ниже показателя октября прошлого года. Такие данные приводит аналитическая компания МОРЕИН со ссылкой на Росреестр.