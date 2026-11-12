Продажи квартир в новостройках Ростова за год упали на 41%
В октябре 2026 года в Ростове-на-Дону зарегистрировали 1,4 тыс. договоров купли-продажи квартир в новостройках. Это на 23% меньше, чем в сентябре, и на 41% ниже показателя октября прошлого года. Такие данные приводит аналитическая компания МОРЕИН со ссылкой на Росреестр.
Сентябрьский результат был заметно выше: за месяц в городе оформили 1,8 тыс. сделок — почти на 48% больше, чем в августе, когда было зарегистрировано 1,2 тыс. договоров.
Одной из причин снижения спроса могло стать изменение условий семейной ипотеки. С 1 октября ставка по программе стала зависеть от числа детей в семье. Для семей с одним ребенком она увеличилась с 6% до 10%, для семей с двумя детьми установлена на уровне 8%. Льготная ставка 6% сохранилась для семей с тремя детьми.