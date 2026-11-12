Концепцию реставрации бывших «Крестов» согласовали в Петербурге
На месте экс-изолятора будут музей, две гостиницы и гастрономическая улица
Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга согласовал концепцию приспособления бывшего следственного изолятора «Кресты» для современного использования. Проект предусматривает создание мультимедийного музея, двух гостиниц, гастрономической улицы и общественного пространства. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Линченко.
«Утвердили ключевые параметры проекта реставрации, что является одним из важнейших этапов для подготовки дальнейших решений»,— пояснил он.
Концепцию по заказу нового владельца комплекса — группы компаний «КВС» — разработало ООО «НИиПИ Спецреставрация». В состав обновленного пространства войдут мультимедийный музей «Кресты», гостиницы категорий четыре и пять звезд, гастрономическая улица, пешеходный променад с арт-объектами и тематическими «островами памяти».
Территорию комплекса планируют сделать полностью пешеходной. Доминантой пространства останется храм Святого Александра Невского. После завершения работ в «Крестах» рассчитывают создать 1,2 тыс. новых рабочих мест.
«Этот уникальный комплекс, построенный еще в XIX веке, станет новым открытым городским пространством для всех петербуржцев и гостей города. На протяжении более ста лет комплекс был закрыт для горожан, однако благодаря запланированным преобразованиям мы сможем создать здесь новую точку притяжения»,— отметил Николай Линченко.