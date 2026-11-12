Концепцию реставрации бывших «Крестов» согласовали в Петербурге

«Этот уникальный комплекс, построенный еще в XIX веке, станет новым открытым городским пространством для всех петербуржцев и гостей города. На протяжении более ста лет комплекс был закрыт для горожан, однако благодаря запланированным преобразованиям мы сможем создать здесь новую точку притяжения»,— отметил Николай Линченко.