Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №209

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Северо-Запад

Концепцию реставрации бывших «Крестов» согласовали в Петербурге

На месте экс-изолятора будут музей, две гостиницы и гастрономическая улица
Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга согласовал концепцию приспособления бывшего следственного изолятора «Кресты» для современного использования. Проект предусматривает создание мультимедийного музея, двух гостиниц, гастрономической улицы и общественного пространства. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Линченко.
На территории «Крестов» создадут пешеходное пространство с музеем и гостиницами

На территории «Крестов» создадут пешеходное пространство с музеем и гостиницами

t.me / linchenko_spb

«Утвердили ключевые параметры проекта реставрации, что является одним из важнейших этапов для подготовки дальнейших решений»,— пояснил он.
Концепцию по заказу нового владельца комплекса — группы компаний «КВС» — разработало ООО «НИиПИ Спецреставрация». В состав обновленного пространства войдут мультимедийный музей «Кресты», гостиницы категорий четыре и пять звезд, гастрономическая улица, пешеходный променад с арт-объектами и тематическими «островами памяти».
Территорию комплекса планируют сделать полностью пешеходной. Доминантой пространства останется храм Святого Александра Невского. После завершения работ в «Крестах» рассчитывают создать 1,2 тыс. новых рабочих мест.
«Этот уникальный комплекс, построенный еще в XIX веке, станет новым открытым городским пространством для всех петербуржцев и гостей города. На протяжении более ста лет комплекс был закрыт для горожан, однако благодаря запланированным преобразованиям мы сможем создать здесь новую точку притяжения»,— отметил Николай Линченко.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор